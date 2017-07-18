Эксперт о демографии в Башкирии: Правительство занимается маниловщиной

- Да принят, но он не может стать руководством к действию. Многие указанные в нем показатели недостижимы. Так, например, плановая рождаемость в 2017 году установлена в 58 тысяч человек, это на 5 % выше, чем в прошлом году. Но за пять месяцев этого года родилось всего 20 100 детей, реальное падение рождаемости за 5 месяцев -11 %, это свидетельствует о том, что за год реально можно ожидать около 50 тысяч новорожденных. Росстат указывает рождаемость в 52 тысячи. Но все эти тенденции проигнорированы. Вообще-то существуют достаточно много исследований по демографии Башкортостана, но по неизвестным мне причинам, наше правительство ими не руководствуется, а занимается маниловщиной. К примеру, в вышеназванном плане младенческая смертность устанавливается в 6 промилле, а за 5 месяцев данный показатель уже превысил 7,6 (171 умерший ребенок) – это на 28 % выше планового. Это свидетельствует о недостижимости установленных планом показателей, но правительство это не смущает. Хочу отметить, что план утвержден в конце мая, то есть составители плана должны были знать о существующей ситуации, но это не стали учитывать.