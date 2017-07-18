Эксперт о демографии в Башкирии: Правительство занимается маниловщиной

- Глава республики Рустэм Хамитов, выступая на итоговом заседании весенней сессии Государственного Собрания, заявил, что очень важны законы, которые принимались в части демографии. Надо находить новые варианты решения, хотя бы стабилизации рождаемости на пусть пока ещё не очень высоком, но достаточном уровне для того, чтобы в будущее смотреть с определённым оптимизмом. Как вы оцениваете предпринимаемые шаги по улучшению демографической ситуации?
- Пока я вижу полное бездействие. Все начинается с документов стратегического развития. У нас много говорят о «Стратегии-2030», но согласно этого документа повышение рождаемости не является приоритетом стратегического развития республики. Если не считать отдельных инициатив некоторых депутатов, полное затишье. Но эти инициативы правительством блокируются.
Например, законопроекты Рамиля Бигнова. Он инициировал два законопроекта стимулирования рождаемости. Достаточно продуманные, взвешенные, более того он предложил создать рабочую группу по нахождению компромиссного варианта, но не был услышан и на последнем заседании Госсобрания их отклонили.
- Но один законопроект чуть не прошел.
- Ну тут не совсем так. Могла произойти сенсация, так как за отклонение законопроекта проголосовало всего 57 депутатов, если бы за это проголосовало на 4 депутата меньше, то решение бы не прошло. Но в дальнейшем по регламенту было бы голосование за принятие законопроекта в целом, и я думаю, законопроект не набрал бы нужное количество голосов. Хотя сам факт свидетельствует о том, что многих наших депутатов волнует состояние демографии в республике. Этот законопроект поддержали фракции КПРФ, ЛДПР, ряд депутатов из Единой России. Я надеюсь, что наконец-то это заметит руководство республики и примет меры по улучшению демографии.
- Но принят же правительством план дополнительных мероприятий по повышению рождаемости в Республике Башкортостан.
- Да принят, но он не может стать руководством к действию. Многие указанные в нем показатели недостижимы. Так, например, плановая рождаемость в 2017 году установлена в 58 тысяч человек, это на 5 % выше, чем в прошлом году. Но за пять месяцев этого года родилось всего 20 100 детей, реальное падение рождаемости за 5 месяцев -11 %, это свидетельствует о том, что за год реально можно ожидать около 50 тысяч новорожденных. Росстат указывает рождаемость в 52 тысячи. Но все эти тенденции проигнорированы. Вообще-то существуют достаточно много исследований по демографии Башкортостана, но по неизвестным мне причинам, наше правительство ими не руководствуется, а занимается маниловщиной. К примеру, в вышеназванном плане младенческая смертность устанавливается в 6 промилле, а за 5 месяцев данный показатель уже превысил 7,6 (171 умерший ребенок) – это на 28 % выше планового. Это свидетельствует о недостижимости установленных планом показателей, но правительство это не смущает. Хочу отметить, что план утвержден в конце мая, то есть составители плана должны были знать о существующей ситуации, но это не стали учитывать.
По младенческой смертности хочу отметить, что у нас в Башкортостане она выше, чем по Приволжскому федеральному округу в 1,5 раза! В мае умерло 47 младенцев, что выше, чем в прошлом году в 1,4 раза. К сожалению, столь резкий рост детской смертности не стал основанием принятия срочных мер по улучшению ситуации в здравоохранении. Более того, эту проблему просто замалчивают.
В феврале этого года глава республики Рустем Хамитов на совещании по демографии отметил падение рождаемости, дал указания правительству разработать меры по улучшению ситуации, поручил муниципалитетам сформировать рабочие группы. Грозил отставками, если ситуация не изменится. Прошло около полугода, рождаемость падает, младенческая смертность растет в геометрической прогрессии, а правительство и муниципалитеты бездействуют и никаких отставок.
- Вы какой-то кровожадный?
- Я за ответственность. Если в документе правительства указаны заведомо недостижимые показатели, то за это должны отвечать чиновники, которые это сделали. Если плановые показатели, утвержденные правительством по факту, не выполняются, более того, если ухудшается ситуация, как например, с младенческой смертностью, это должно быть предметом серьезного разбирательства и наказания виновных. Я против коллективной безответственности. А пока я вижу, что правительство не работает на опережение, даже не реагирует на существующие реалии, а рисует планы, оторванные от действительности. Чиновников же не фэнтези назначили писать, а решать наши насущные проблемы. Нужны реальные действия, а нам опять обещают очередные «Нью-Васюки» и продолжают бездействовать.
- Критиковать конечно легко, а что вы предлагаете?
- Согласен. Основными причинами столь значительного падения рождаемости в Башкортостане стали ухудшение экономической ситуации и отказ государства от мер, стимулирующих рождаемость, невыполнение республикой социальных обязательств, введение ограничений в получении социальной помощи.
В 1 квартале этого года рождаемость упала на почти 11 %. За прошлый год население Башкирии уменьшилось на 4 тыс человек, а в Уфе рождаемость в 1 квартале этого года снизилась на 14%.
При принятии мер, стимулирующих рождаемость, надо исходить из того, что повышается роль осознанного решения о рождении ребенка. Это предполагает, что будущие родители, как правило, первоначально оценивают свои возможности по получению их ребенком достойного образования, физического и духовного развития. И если у них нет такой уверенности, то отказываются от деторождения, потому что не хотят быть плохими родителями. А так как люди исходят из того, что у них будет столько детей, сколько они смогут достойно вырастить, возрастает роль государственной поддержки. Это связано с тем, что для успешного развития ребенка, необходимы значительные средства, которых зачастую у семей просто нет.
Наличие в семье даже одного, двух детей очень серьезно отражается на материальном положении семьи. Вот некоторые цифры, характеризующие ситуацию.
Из-за финансовых проблем, 48 % детей не имеют возможности участвовать в платных школьных поездках или мероприятиях. У 31 % детей нет снаряжения для активного отдыха (велосипеда, роликов и так далее). Согласно исследований ОНФ в 68 % многодетных семей дети не посещают кружки и секции. В настоящее время в республике только около 30 % детей регулярно посещают спортивные секции. Поэтому крайне важно предоставление льгот по оплате занятий детей секций, кружков, как это делается во многих российских регионах. Хочу отметить, что одной из основных причин отказа от рождения очередного ребенка является страх будущих родителей, что у их детей будет обделенное детство. И государство в целях повышения рождаемости должно оказывать родителям соразмерную финансовую помощь, обеспечивающую успешное развитие ребенка.
Необходимо создание системы социальной поддержки семей в первые годы жизни ребенка, когда женщина вынуждена сидеть дома, и у нее нет доходов. Чтобы у женщины сформировалась уверенность в том, что в случае рождения ребенка государство окажет ей необходимую помощь, что будет стимулировать рождаемость. Поэтому выплата ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от полутора до трех лет в Республике Башкортостан вне зависимости от доходов семьи окажет особое влияние на рождаемость населения.
Главной проблемой демографии является низкая интенсивность рождения в Башкортостане – это 1,8-1,9 ребенка на женщину. При такой рождаемости каждые 25 лет количество женщин детородного возраста будет сокращаться на 15-20 %, что формирует устойчивую тенденцию сокращения населения. Поэтому главной задачей для Башкортостана является введение в первоочередном порядке мер, стимулирующих рождение женщинами третьего ребенка. Только это обеспечит устойчивое демографическое развитие. Поэтому целесообразно при рождении третьего и каждого последующего ребенка выплачивать единовременное пособие в размере 50 тысяч рублей.
Республика нуждается в развитии института многодетных семей. Правительство должно понимать, что без эффективной поддержки многодетных семей невозможно демографическое развитие нашей республики. Успех обеспечивается комплексностью и стабильностью применяемых мер. Если сейчас тридцатилетние женщины будут отказываться от рождения третьего и последующего ребенка, то через десять лет они вряд ли захотят рожать. В результате республика понесет необратимые потери населения.
Необходима смена приоритетов
В настоящее время помощь оказывается только малоимущим, это важный аспект социальной политики, но малоимущие граждане составляют всего 15 % от населения, поэтому существующая система не является эффективным механизмом повышения рождаемости, так как не затрагивает абсолютное большинство населения республики. Меры, стимулирующие рождаемость, должны распространяться на всех граждан вне зависимости от их доходов, только тогда они будут эффективны.
Когда население видит, что немалоимущим многодетным семьям государство отказывает в какой-либо поддержке, то формируется общественное мнение о том, что наши дети для республики не являются приоритетом, что формирует отрицательные тенденции в демографии. Поэтому необходимы меры, повышающие престиж многодетных семей, облегчающие их жизнь.
Это могут быть такие меры:
- Выдача удостоверений для многодетных семей. В большинстве регионов они существуют, и позволяют пользоваться при их предъявлении льготам при посещении музеев, кино и т.д.;
- Изменения в законодательстве, обеспечивающие внеочередной прием детей многодетных семей в школы. Это не требует дополнительного бюджетного финансирования, но позволяет существенно повысить доступность обучения детей в школах, находящихся рядом с фактическим местом проживания многодетных семей. Так как многие семьи проживают не по месту регистрации. Это не требуют каких-либо затрат, но демонстрируют отношение государства к многодетным семьям, показывая их важное значение для республики.
- Необходимо изменение порядка ежемесячных выплат семьям, имеющим 4 и более детей. В настоящее время выплата для семей, имеющих 5 и более детей, составляет 2000 рублей на семью. Из-за этого семьи, имеющие 6 и более детей, оказываются в более худшем положении, чем семьи, имеющие 4-5 ребенка. Поэтому необходимо производить выплаты в размере 500-600 рублей на каждого ребенка. Это устранит социальное неравенство существующего порядка выплаты пособий, обеспечит адресность выплат многодетным семьям
- И очень важный аспект для повышения рождаемости - это решение жилищных проблем многодетных семей: своевременное выделение земли под строительство домов и строительство объектов инфраструктуры для выданных земельных участков льготным категориям граждан.
Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов указал, что для сокращения очереди на землю необходимо выделять ежегодно 10 тысяч участков на указанные цели, а выделяется не более 4-5 тысяч. В результате средний срок ожидания по республике превышает 8 лет, а в Уфе - 50 лет. Пора бы правительству начать выполнять указанное поручение главы республики. Заодно и отменить введенные в этом году ограничения для многодетных семей.
И по инфраструктуре земельных участков, выделенных многодетным семьям - у нас в республиканском бюджете в прошлом году выделено на эти цели 16 миллионов рублей. Даже в дотационной Карачаево-Черкесии, где проживает около 400 тысяч человек, в десять раз больше выделяют средств на эти цели, чем в Башкортостане. Для эффективного решения вопросов с инфраструктурой необходимо выделение не менее 500 миллионов рублей ежегодно. А с целью повышения эффективности контроля и прозрачности целесообразно формирование раздела в республиканской адресной инвестиционной программе «Строительство инженерно-коммунальной инфраструктуры для выделенных земельных участков льготным категориям граждан».
Вышеназванные меры потребуют дополнительных бюджетных расходов, но зато обеспечат успешное демографическое развитие нашей республики. Хочу напомнить, что профицит республиканского бюджета в прошлом году составил 12 млрд рублей, а в первом квартале этого года – 10 млрд рублей. И я думаю, что Башкортостан, как мощная, сильная республика, может себе позволить выделить средства необходимые для реализации программ демографического развития, инвестирования в наше успешное будущее.