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В Башкирии создали межведомственную рабочую группу по вопросам демографии

11 февраля 2017, 09:57
Глава республики провел совещание, посвященное повышению рождаемости

Вчера, 10 февраля, глава республики Рустэм Хамитов подписал распоряжение, в котором речь идет о создании межведомственной рабочей группы по вопросам демографии и повышению рождаемости в республике, сообщили в пресс-службе главы.

До первого марта рабочая группа должна разработать и внести в правительство Башкирии проект плана по повышению рождаемости на ближайшие несколько лет. Рабочую группу возглавит заместитель премьер-министра правительства Салават Талгатович Сагитов.

Рустэм Хамитов подчеркнул, что через полгода состоится повторное совещание по вопросам демографии, и, если ситуация не начнёт меняться, будут приняты соответствующие кадровые решения.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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