В Башкирии глава сельсовета незаконно подарил супруге 26 га земли

В Башкирии 55-летний бывший глава администрации Макаровского сельсовета получил условный срок за то, что подарил своей жене земельный участок и фиктивно устроил свою жену на работу с зарплатой в 200 тыс. руб. Как сообщает прокуратура республики, Ишимбайский городской суд признал его виновным в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ), и растрате (ч.3 ст. 160 УК РФ).