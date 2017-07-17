В Башкирии глава сельсовета незаконно подарил супруге 26 га земли

В Башкирии 55-летний бывший глава администрации Макаровского сельсовета получил условный срок за то, что подарил своей жене земельный участок и фиктивно устроил свою жену на работу с зарплатой в 200 тыс. руб. Как сообщает прокуратура республики, Ишимбайский городской суд признал его виновным в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ), и растрате (ч.3 ст. 160 УК РФ).
Суд установил, что в 2010 году глава сельсовета подделал выписку из похозяйственной книги о наличии у своей супруги земельного участка.
- На основании подложного документа за ней было зарегистрировано право собственности на землю площадью 26 соток рыночной стоимостью более 300 тыс рублей. Кроме того, чиновник фиктивно трудоустроил супругу техническим работником сельской администрации и обеспечил незаконную выдачу ей зарплаты в размере свыше 200 тыс руб., следует из сообщения прокуратуры.
Своей вины в совершении преступления он не признал.
Суд приговорил бывшего чиновника к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.