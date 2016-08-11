Археологи нашли в пещере в Башкирии уникальные артефакты

- Это не целые скелеты, это не скелеты в анатомическом порядке, это просто раздробленные, разбитые, плохой сохранности кости, которые перемешаны с грунтом, с камнями и т. д., - отметил Дмитрий Гимранов. - Этот материал очень важен для изучения эволюции этих видов. Тогда, может быть, мы ответим на вопрос, почему они вымерли. 10 тысяч лет назад, как мы знаем, вымерли все крупные животные на территории Северной Евразии. Почему они вымерли, это до сих пор остается загадкой. Пещерные медведи — это одно из звеньев этого сообщества, это хищники, которые тоже почему-то не пережили глобального потепления. Конечно, находя их кости, мы сможем лучше себе представить, как эти животные жили, чем они питались, почему они населяли такие пещеры. И может быть когда-то ответим на вопрос почему они вымерли, - заявил ученый.