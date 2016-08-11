Археологи нашли в пещере в Башкирии уникальные артефакты

12 августа заканчивается экспедиция ученых в пещеру Иманай, что расположена в национальном парке «Башкирия». В прошлом году ученым удалось найти в пещере кости редких животных — гигантского пещерного льва, дикообраза, красного волка и гималайского медведя. В этом году археологи в течение месяца собирали новые артефакты. Вчера они рассказали журналистам о своих находках.
О том, что в пещере Иманай в национальном парке Башкирия есть кости древних животных, ученым стало известно около 5 лет назад. Этой информацией, подкрепленной фотографиями, с учеными поделились местные жители. Однако ученые и подумать не могли, что обнаружат в этой пещере столь уникальные находки.
- Изучая сотни пещер, мы ни на что особо не рассчитывали, потому что пещера находится не у реки, даже не у ручья. Никаких надежд не питали, однако, когда мы туда зашли, выяснилось, что зал усыпан костями. Мы сразу поняли, что это кости пещерных львов, - рассказал кандидат биологических наук, научный сотрудник сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН (Екатеринбург) Дмитрий Гимранов. - Мы очень удивились этому, ведь пещерный лев — такое животное, которое встречается очень редко. А в этой пещере весь пол был усыпан этими костями. Кроме того, эти пещерные львы были крупнее тех, которых всегда находили на территории Северной Евразии, - подчеркнул он.
Сейчас ученым удалось найти останки 10 особей пещерного льва, также они обнаружили кости пещерного медведя.
- Уникальность этой пещеры в том, что вместе с костями пещерного льва найдены кости пещерного медведя. Это не обычные пещерные медведи, это малые пещерные медведи. Таких находок, также как и пещерного льва, известны единицы, - рассказал Дмитрий Гимранов.
Вход в пещеру.
Сотрудники собирают материал.
Сотрудники экспедиции промывают свои находки для того, чтобы очистить их от земли и глины.
Также в Иманае ученым удалось найти останки дикообраза, красного волка и даже одну кость носорога. Эти находки, по словам Дмитрия Гимранова, имеют большую ценность для науки, однако совсем не интересны «черным» археологам, ведь их сохранность очень низкая.
- Это не целые скелеты, это не скелеты в анатомическом порядке, это просто раздробленные, разбитые, плохой сохранности кости, которые перемешаны с грунтом, с камнями и т. д., - отметил Дмитрий Гимранов. - Этот материал очень важен для изучения эволюции этих видов. Тогда, может быть, мы ответим на вопрос, почему они вымерли. 10 тысяч лет назад, как мы знаем, вымерли все крупные животные на территории Северной Евразии. Почему они вымерли, это до сих пор остается загадкой. Пещерные медведи — это одно из звеньев этого сообщества, это хищники, которые тоже почему-то не пережили глобального потепления. Конечно, находя их кости, мы сможем лучше себе представить, как эти животные жили, чем они питались, почему они населяли такие пещеры. И может быть когда-то ответим на вопрос почему они вымерли, - заявил ученый.
Разрушенный череп пещерного медведя.
Кости пещерного льва.
Клык пещерного медведя.
Кроме костей животных ученым удалось найти большое количество останков каменного орудия древнего человека, и ученые не теряют надежды найти кости неандертальца.
- В прошлом году мы получили большую коллекцию каменных орудий, которые дают нам представления о культуре этого населения — это были неандертальцы. Они изготавливали оружие в основном из кремния, который находили рядом с пещерой или в самой пещере. Находки эти показывают, что население жило в этой пещере, - рассказал кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории языка и литературы УФНЦ РАН (Уфа) Вячеслав Котов.
Эти находки ученые увезут с собой, чтобы изучать их в лабораторных условиях.
Начиная свои раскопки ученые, предполагали, что отложения с костями и с археологией закончатся на глубине 60 см. Однако оказалось, что это не так.
- Постепенно вскрываем глубже, и понимаем, что кости древних животных продолжаются Также там есть каменные орудия древнего человека, - комментирует Вячеслав Котов. - На глубине больше метра пошли изделия более архаического периода. Это дает нам возможность говорить об эволюции культур. То есть на данной территории жило постоянно какое-то население неандертальское. Остатки этой жизнедеятельности дадут нам очень важную информацию о наших предках, которые заселили территорию Южного Урала много-много тысяч лет назад. Мы надеемся, найти и кости самого неандертальца. Это будет нам призом за нашу многолетную работу, - отмечает он.
На вопросы о том, как кости этих животных и орудия труда попали в пещеру, насколько эта пещера древняя, ученые пока не могут дать однозначного ответа. Для того, чтобы ответить на них, нужно провести множество дорогостоящих экспертиз.
- Мы сотрудничаем с коллегами из Перми. У них есть специальные проекты под это дело. В этом году они приехали, отобрали образцы, и в Австрии они будут датировать эти кости. Я думаю, что через год мы сможем сказать, в какое время эти животные туда попадали. Сейчас судить можем только, что этим останкам более 40 тысяч лет, - сообщил Дмитрий Гимранов.
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Лагерь сотрудников экспедиции.
Их полевая кухня.