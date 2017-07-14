Сергей Семак рассказал о своем видении игры ФК «Уфа»

- Примерно равные. Конечно, хотелось бы, чтобы у нас была конкуренция и с каждым годом она росла, потому что только в конкуренции можно проявлять свои лучшие качества и расти – в любом деле, и спорт – не исключение. Как мне кажется, у нас есть более-менее некий баланс, но с каждым циклом, когда можно дозаявлять игроков, надо это делать, чтобы конкуренция усиливалась. Тогда ребята будут подтягиваться до более высокой планки, которая нам нужна, для того чтобы расти. На мой взгляд, с нашими возможностями мы уже задали высокую планку и соответствовать ей непросто.