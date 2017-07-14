Сергей Семак дал прогноз на матч за Суперкубок России по футболу

- Думаю, что матч не будет очень результативным, но «Локомотив» в основное время не уступит. Предложу вариант — «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 3,5 мяча, - сказал Егор Титов. - Кроме того, предложу ставку, которая мне очень нравится — «гол Ари». После ухода из «Спартака» бразилец в каждом матче напоминает о себе спартаковским болельщикам. Забивал за «Краснодар», забил весной за «Локомотив». И сейчас, как мне кажется, он забьёт.