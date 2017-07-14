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Сергей Семак дал прогноз на матч за Суперкубок России по футболу

14 июля 2017, 14:40
Главный тренер ФК «Уфа» высказался о поединке между «Спартаком» и «Локомотивом».

Сегодня в 23.30 уфимского времени начнется матч за Суперкубок России по футболу между лидером чемпионата «Спартаком» и обладателем Кубка страны «Локомотивом». Медиакорсеть спросила у главного тренера ФК «Уфа» Сергея Семака, за кого он будет болеть в этой игре.

- Болеть ни за кого не будем, - ответил Сергей Семак. – Будем анализировать. Ведь «Спартак» - наш соперник через игру.

- Я думаю, шансы будут равные, - сказал Сергей Семак, говоря о том, чьи шансы предпочтительнее. – Я думаю, матч будет непростым.

Между тем, экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Егор Титов считает, что в матче за Суперкубок забьёт Ари, а «железнодорожники» не уступят в основное время.

- Думаю, что матч не будет очень результативным, но «Локомотив» в основное время не уступит. Предложу вариант — «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 3,5 мяча, - сказал Егор Титов. - Кроме того, предложу ставку, которая мне очень нравится — «гол Ари». После ухода из «Спартака» бразилец в каждом матче напоминает о себе спартаковским болельщикам. Забивал за «Краснодар», забил весной за «Локомотив». И сейчас, как мне кажется, он забьёт.

«Локомотив» этот престижный трофей уже брал дважды (2003, 2005), дважды проиграв Суперкубок (2008, 2015). «Спартак» трижды мог взять Суперкубок (2004, 2006, 2007), но всегда проигрывал своему сопернику ЦСКА.

Трансляцию матча можно посмотреть сегодня в 23.30 на Первом канале.

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