Правительство Башкирии готовит к приватизации семь предприятий

Минземимущество Башкирии подготовило постановление о включении семи предприятий в план по приватизации на 2018-2019 года, сообщает «Коммерсантъ-Уфа». В документе говорится, что в перечень приватизируемых госкомпаний попадут Издательский дом «Республика Башкортостан», «Издательство Белая река», «Башкирдортранспроект», и проектно-производственный центр «Уралдортранс». Этот же документ подразумевает продажу 100% акции ОАО «Башзооветснаб». Также изданию стало известно, что к приватизации готовится «Башагропромпроект» и «Учебно-курсовой комбинат общественного питания».