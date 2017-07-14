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Правительство Башкирии готовит к приватизации семь предприятий

14 июля 2017, 17:40
Всего в 2018 – 2019 годах планируется выручить 833 млн рублей.

Минземимущество Башкирии подготовило постановление о включении семи предприятий в план по приватизации на 2018-2019 года, сообщает «Коммерсантъ-Уфа». В документе говорится, что в перечень приватизируемых госкомпаний попадут Издательский дом «Республика Башкортостан», «Издательство Белая река», «Башкирдортранспроект», и проектно-производственный центр «Уралдортранс». Этот же документ подразумевает продажу 100% акции ОАО «Башзооветснаб». Также изданию стало известно, что к приватизации готовится «Башагропромпроект» и «Учебно-курсовой комбинат общественного питания».

Всего от приватизации планируется выручить 833 млн рублей, с учётом непроданного в прошлые года имущества.

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#Новости#Константин Климов#Экономика
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