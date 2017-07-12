В Уфе пройдет митинг за отставку Хамитова

20 июля с 19:00 до 20:00 на площади перед Дворцом спорта (улица Зорге, 41) состоится согласованный митинг «За отставку Хамитова!»
Цель митинга, организованного Конгрессом башкирского народа – информирование граждан о нарушении права на здравоохранение, образование, культуру, экологию, массовый спорт и труд. На митинг приглашаются все недовольные политикой действующего главы региона.
Перед началом митинга с 18:00 до 19:00 выступит кураист Роберт Юлдашев.
Закончится митинг в 21:00. Предполагается, что в нем будет участвовать 450 человек.
Организаторы намерены заявить о нарушение прав на здравоохранение, культуру, конституцию, экологию, труд, массовый спорт и т.д.