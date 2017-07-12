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В Уфе пройдет митинг за отставку Хамитова

12 июля 2017, 12:05
Предполагается, что в нем будет участвовать 450 человек.

20 июля с 19:00 до 20:00 на площади перед Дворцом спорта (улица Зорге, 41) состоится согласованный митинг «За отставку Хамитова!»

Цель митинга, организованного Конгрессом башкирского народа – информирование граждан о нарушении права на здравоохранение, образование, культуру, экологию, массовый спорт и труд. На митинг приглашаются все недовольные политикой действующего главы региона.

Перед началом митинга с 18:00 до 19:00 выступит кураист Роберт Юлдашев.

Закончится митинг в 21:00. Предполагается, что в нем будет участвовать 450 человек.

Организаторы намерены заявить о нарушение прав на здравоохранение, культуру, конституцию, экологию, труд, массовый спорт и т.д.

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