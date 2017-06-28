Рустэм Хамитов хочет понравиться Сечину – эксперт

Глава Башкирии Рустэм Хамитов в интервью телеканалу «Россия 24» высказал свою позицию в судебном споре «Роснефти» и АФК «Система». Напомним, второе судебное заседание по этому делу прошло вчера, 27 июня, в Уфе в Арбитражном суде республики.
- Значение этого судебного процесса для республики велико по нескольким причинам, - рассказал Рустэм Хамитов. - Первая из них – республика должна вернуть в полном объёме то, что раньше по праву, по закону принадлежало ей. Вы знаете ситуацию с возвращением актива в государственную собственность, а потом переходом этого актива в управление «Роснефти». Президент страны поддержал решение, чтобы республика получила 25 процентов плюс одну акцию. Это решение было для Башкортостана в известной мере судьбоносным.
Я не говорю о финансовой стороне дела. Я говорю о том, что огромное количество людей после принятия этих решений выразили своё мнение о том, что справедливость восторжествовала. Думаю, возвращение того, что по праву принадлежало республике, будет воспринято в обществе позитивно. И эта поддержка людей ощущается.
Во-вторых, – и это тоже важно, – на сегодняшний день идёт работа, инициированная Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным по очищению бизнеса от коррупции. Сегодня часто говорят о чиновничестве, о коррупции в среде органов власти разных уровней. Но и бизнес-процессы должны быть открыты, прозрачны.
С этих позиций сегодняшнее разбирательство в Арбитражном суде Башкортостана тоже важно. Поэтому считаю, что республика является прямо заинтересованной стороной в том, чтобы справедливость восторжествовала.
- Понимаете, мы сегодня видим заинтересованное отношение к развитию «Башнефти», понимаем, что действительно начинает работать синергия, что у компании появляются новые возможности, что открываются новые рынки. Понимаем, что нужно переходить на новый формат работы компании. И я как руководитель региона честно, откровенно говорю, что мы довольны тем, как работает «Роснефть» и какой темп она набрала с точки зрения приведения в порядок «Башнефти» по всем направлениям, - сказал в интервью Рустэм Хамитов.
- В принципе, ничего нового он не сказал, - прокомментировал заявление главы региона политолог Аббас Галлямов. - Обычные слова о торжестве справедливости, которыми он виртуозно умеет прикрыть любую свою позицию. Единственное, что можно увидеть из высказывания, - это его желание понравиться Сечину. Но и оно оформлено очень витиевато - на тот случай, если опять понадобится переметнуться.
- Особенно умиляет привлечение старой гвардии общественников для "одобрямса" действий правительства Башкирии в попытках угодить или угадать желания Роснефти относительно прошлого акционера башкирского ТЭКа, - считает политолог Аркадий Аульский. - Эти высказывания общественников явно инспирированы блоком внутренней политики администрации Хамитова. Напомню, что ранее агенство "Башинформ" сообщало о том, что пожарники и пенсионеры всецело поддерживают действия башкирского правительства в этом процессе. Странно только то, что подобная принципиальность в отстаивании позиций Башкирии со стороны Рустэма Хамитова и его администрации не проглядывалась в отношениях с "Системой" до того, как "Роснефть" начала наводить порядок в башкирсом ТЭКе.