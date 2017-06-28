Рустэм Хамитов хочет понравиться Сечину – эксперт

- Понимаете, мы сегодня видим заинтересованное отношение к развитию «Башнефти», понимаем, что действительно начинает работать синергия, что у компании появляются новые возможности, что открываются новые рынки. Понимаем, что нужно переходить на новый формат работы компании. И я как руководитель региона честно, откровенно говорю, что мы довольны тем, как работает «Роснефть» и какой темп она набрала с точки зрения приведения в порядок «Башнефти» по всем направлениям, - сказал в интервью Рустэм Хамитов.