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В Башкирии у пенсионера украли почти 3 миллиона

12 июля 2017, 14:54
Как выяснилось, деньги у 81-летнего мужчины похитила его 63-летняя знакомая.

В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении 63-летней женщины, которая похитила у своего 81-летнего знакомого почти 3 млн. руб., сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

В июне этого года в Учалинском районе в полицию обратился пенсионер и рассказал о том, что с его банковских карт похитили 2,7 млн руб.

Выяснилось, что с этой женщиной пожилой человек познакомился совсем недавно. Она приходила к нему в гости, ухаживала за ним и настолько вошла к нему в доверие, что он рассказал ей пароли своих банковских карт.

- Узнав, сколько денег хранится на счетах знакомого, она тайком брала карточки. Каждый раз она снимала довольную крупную сумму денег в разных городах республики, примерно по 200 тыс. руб., - сообщили в пресс-службе.

После того, как пенсионер обнаружил пропажу, он обратился за помощью к полицейским. Сотрудники полиции задержали подозреваемую 63-летнюю женщину. Ранее она была судима.

Она призналась в карже и поянила, что все деньги перечислила своим взрослым дочерям.

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