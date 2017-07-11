Бывшему мэру Агидели Олегу Крысину смягчили приговор

Верховный суд Башкирии снизил наказание бывшему мэру Агидели Олегу Крысину, сообщила пресс-служба следственного комитета Башкирии.
В апреле Краснокамский межрайонный суд признал его виновным в получении взятки и приговорил к 7 годам и двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в размере 6 млн руб., а также запретил 2 года занимать должности, связанные с государственной и муниципальной службой.
Верховный суд сократил срок до 5 лет, а также наполовину снизил сумму штрафа. В остальной части приговор оставлен без изменения.
В суде было доказано, что в августе прошлого года Крысин, находясь в служебном кабинете получил взятку в размере 450 тыс. руб. от руководителя коммерческого предприятия «за совершение заведомо незаконных действий по предоставлению предприятию права на отвал грунта (песка) объемом 10 тыс. кубических метров в городе Агидели, без проведения аукциона и торгов». Его задержали оперативники УФСБ и МВД при получении денег.