Почему уголовное дело главы Агидели может ударить по имиджу Хамитова

Биография Олега Крысина тесно связана с Нефтекамском, он 18 лет провел в этом городе после окончания вуза. В 1992 году начал там работать слесарем на Кармановской ГРЭС, вырос на этом предприятии до заместителя директора по кадрам, а в 2005 – 2010 годах работал в городских тепловых сетях руководителем. И тем не менее его не поддержали.