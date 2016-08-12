Почему уголовное дело главы Агидели может ударить по имиджу Хамитова

Сегодня стало известно, что в четверг 11 августа сотрудники правоохранительных органов задержали мэра города Агидель Олега Крысина.
По версии следствия, утром 11 августа глава администрации города Агидель в своем служебном кабинете, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с заместителем директора коммерческого предприятия, получил от него незаконное денежное вознаграждение в сумме 450 тысяч рублей. Это была плата за совершение заведомо незаконных действий по предоставлению предприятию права на отвал грунта (песка) объемом 10 тысяч кубометров в Агидели, без проведения аукциона и торгов.
При этом заместитель директора коммерческой фирмы играл роль «взяткодателя» в ходе оперативного мероприятия, которое было организовано при активном взаимодействии с сотрудниками местного отдела республиканского Управления ФСБ России и оперативными сотрудниками УЭБ и ПК МВД по Республике Башкортостан.
После получения денег Олег Крысин был задержан. В ходе допроса в качестве подозреваемого свою вину он признал.
- Нефтекамским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан по заявлению руководства местного коммерческого предприятия возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации города Агидель Олега Крысина по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), - сообщили в СУ СК РФ по Башкирии. - В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, произведен осмотр места происшествия, проводятся допросы свидетелей, решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Расследование уголовного дела продолжается.
- По предварительным данным, фирма победила в процедуре открытых торгов (аукциона) на вывоз песка с территории муниципального образования в объеме 10 тысяч кубометров. При этом чиновником было обещано предпринимателю, что за денежное вознаграждение он сможет беспрепятственно вывезти с данной территории дополнительно такое же количество грунта, - уточнили в пресс-службе МВД Башкирии.
Если взять рыночную цену ПГС (песчано-гравийной смеси) – около 400 рублей за кубометр, то получается, что чиновник взял около 11 процентов от суммы будущей выручки.
Чем известен Олег Крысин
Главой администрации Агидели Олег Крысин был назначен в октябре 2010 года, через три месяца после того как Башкирию возглавил Рустэм Хамитов. В апреле 2012 он был вновь назначен на должность мэра Агидели. А в январе 2014 от имени Рустэма Хамитова Олег Крысин был предложен на должность главы администрации Нефтекамска. И тут случился скандал: впервые в новейшей истории Башкирии городские депутаты прокатили кандидатуру башкирского Белого дома.
В феврале 2014 года 19 депутатов Нефтекамского горсовета написали Рустэму Хамитову письмо с просьбой не принимать спешных решений. Они ссылались на его слабую репутацию: «Как он будет развивать и продвигать наш город? Сюжет, показанный на Первом телекaнaле, характеризует Агидель, как город, где растет преступность, пьянство и безработица, а Крысина О.А. как бездеятельного, не предприимчивого, слабого руководителя». Вот копия этого письма.
В результате на своей сессии депутаты не стали голосовать за предложенную главой региона кандидатуру, потому что Олег Крысин «не представил достойных программ городского развития». Процедуру назначения мэра Нефтекамска пришлось повторить, и этот город возглавил другой человек – Рашит Давлетов.
Из-за этого решения в феврале 2014 года рейтинг Рустэма Хамитова, как эффективного лоббиста (рейтинг Агентства экономической информации – прим.), продемонстрировал отрицательную динамику.
«Главе Башкирии не удалось обеспечить избрание лоббируемой им кандидатуры на пост главы администрации Нефтекамска. Хамитов выдвинул на эту должность своего протеже – главу города Агидель Олега Крысина, но депутаты городского совета Нефтекамска его не поддержали», - писала тогда «Независимая газета».
Биография Олега Крысина тесно связана с Нефтекамском, он 18 лет провел в этом городе после окончания вуза. В 1992 году начал там работать слесарем на Кармановской ГРЭС, вырос на этом предприятии до заместителя директора по кадрам, а в 2005 – 2010 годах работал в городских тепловых сетях руководителем. И тем не менее его не поддержали.
- Его прокатили депутаты, - рассказал Медиакорсети руководитель общественной организации «Народный фронт Регион» (Нефтекамск) Владимир Захаров. – При нем бесплатно передали городские тепловые сети в «БашРТС», все инженерные сети города. Недоверие к нему было в городе после работы в «БашРТС».
Комментарии
- Олега Крысина отобрал, назначал и выращивал Рустэм Закиевич, - подтвердил бывший сотрудник правительства Башкирии Азамат Галин.
И сейчас этот факт может ударить по репутации главы региона.
- Безусловно лицо, выдвигавшее коррупционера и взяточника на высокий пост, несет за него моральную ответственность, - считает политолог Константин Калачев.
Конечно, сейчас еще рано говорить о виновности главы Агидели, пока не завершено расследование.
Вот и в пресс-службе главы Башкирии Рустэма Хамитова сообщили, что пока рано поднимать вопрос о соответствии главы Агидели Олега Крысина занимаемой должности.
- Необходимо дождаться итогов работы правоохранительных органов, по результатам которых будет приниматься решение о соответствии главы администрации Агидели занимаемой должности, – сказал сотрудник пресс-службы. – Необходимо добавить, что администрации Агидели поручено обеспечить бесперебойность функционирования городских служб до принятия кадровых решений.
Тучи сгущаются?
После задержания Олега Крысина, которого некоторые эксперты называют «любимчиком Хамитова», создается впечатление, что в башкирской элите хамитовского призыва участились реальные уголовные дела. Напомним про свежий случай – с возобновлением дела по аудиозаписи о попытке взятки мэру Уфы Иреку Ялалову. И еще, по данным редакции, вскоре ожидаются громкие земельно-уголовные дела в Уфимском районе Башкирии, касающиеся окружения главы региона.
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