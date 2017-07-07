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В Кировском районе Уфы шквалистый ветер повалил пять деревьев

7 июля 2017, 18:13
В Кировском районе Уфы вчера ветер повалил пять деревьев, еще два сильно наклонились и оказались под угрозой падения.

Как сообщает пресс-служба администрации города, деревья упали на улицах Ст. Кувыкина, Октябрьской революции, Советской, Достоевского, Ветошникова, Худайбердина, а также остановке общественного транспорта «Улица Кирова».

- По данным служб спасения, в результате падения деревьев никто не пострадал, системы жизнеобеспечения функционируют в рабочем режиме, - говорится в сообщении мэрии. - Сегодня коммунальные службы планируют продолжить работы; в частности, снести аварийное дерево на улице Флотской и кронировать деревья по ул. Чернышевского.

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