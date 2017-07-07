В Кировском районе Уфы шквалистый ветер повалил пять деревьев

- По данным служб спасения, в результате падения деревьев никто не пострадал, системы жизнеобеспечения функционируют в рабочем режиме, - говорится в сообщении мэрии. - Сегодня коммунальные службы планируют продолжить работы; в частности, снести аварийное дерево на улице Флотской и кронировать деревья по ул. Чернышевского.