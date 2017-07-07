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В Башкирии мужчина 17 лет жил с зажимом в животе и умер из-за него

7 июля 2017, 12:58
Больница заплатит полмиллиона за забытый в теле пациента зажим.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, решение о наложении штрафа на Бирскую центральную районную больницу вынес Уфимский районный суд.

Установлено, что в 1998 году врачи некачественно провели операцию мужчине, попавшему в автомобильную аварию. Они оставили в брюшной полости хирургический зажим. Спустя 17 лет, в 2015 году, мужчина вновь попал в больницу с острыми болями в области живота. Причиной стал инородный металлический предмет в кишечнике. Врачи проводили интенсивную терапию, но спасти жизнь пациента не смогли. Впоследствии супруга погибшего обратилась в суд за взысканием с больницы компенсации морального вреда.

- При рассмотрении дела в суде первой и апелляционной инстанции прокуратура поддержала требования истицы, - говорится в сообщении надзорного ведомства. - Суд обязал медицинское учреждение выплатить ей 500 тысяч рублей.

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