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«Уфа» подписала вратаря из «Калуги» Алексея Чернова

3 июля 2017, 23:01
Об этом сообщили в ФК «Калуга».

19-летний Алексей Чернов перешел из ФК Клуба «Калуга» в ФК «Уфа», сообщается на официальном сайте клуба «Калуга».

- Трансфер официально состоялся сегодня, - сообщили в клубе.

Алексей Чернов провел в «Калуге» два полных сезона, в которых он сыграл 30 матчей и пропустил 38 мячей. В сезоне 2016-2017 Алексей был признан местными болельщиками лучшим игроком команды.

- Уже завтра (4 июля) молодой вратарь отправится в Австрию, где присоединится к новой команде на сборах, - сообщили в клубе.

Голкипер прокомментировал свой переход так:

- Словами не передать, как я рад, что появилась такая возможность, возможность перейти в клуб Премьер Лиги.

- Я знаю, что нужно будет без конца работать, стараться прогрессировать, - добавил он.

В пресс-службе ФК "Уфа" косвенно эту информацию подтвердили.

- Знаем, что сегодня (4 июля - прим.) в клуб приезжает какой-то вратарь, - сказали в клубе.

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