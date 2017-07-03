«Уфа» подписала вратаря из «Калуги» Алексея Чернова

19-летний Алексей Чернов перешел из ФК Клуба «Калуга» в ФК «Уфа», сообщается на официальном сайте клуба «Калуга».
- Трансфер официально состоялся сегодня, - сообщили в клубе.
Алексей Чернов провел в «Калуге» два полных сезона, в которых он сыграл 30 матчей и пропустил 38 мячей. В сезоне 2016-2017 Алексей был признан местными болельщиками лучшим игроком команды.
- Уже завтра (4 июля) молодой вратарь отправится в Австрию, где присоединится к новой команде на сборах, - сообщили в клубе.
Голкипер прокомментировал свой переход так:
- Словами не передать, как я рад, что появилась такая возможность, возможность перейти в клуб Премьер Лиги.
- Я знаю, что нужно будет без конца работать, стараться прогрессировать, - добавил он.
В пресс-службе ФК "Уфа" косвенно эту информацию подтвердили.
- Знаем, что сегодня (4 июля - прим.) в клуб приезжает какой-то вратарь, - сказали в клубе.