Дураки и дороги: в Белорецке асфальт кладут прямо в грязь

- 20 июня на улице Серебренникова производился ремонт дороги, все как всегда на неподготовленное мокрое и грязное основание укладывали асфальтобетон. В видео видно, что укладывали прямо в грязь, - пояснил нам Ярослав Белов.
На другом видео активист встает на свежее полотно дороги, и видно как из асфальта просто выдавливается грязь.
Эксперт ОНФ также снял кадры, на которых видно, что битумом проливают ямы с водой.
Горожане вряд ли останутся довольны качеством данных работ – заплатки на дороге, как правило, долго не держатся, а рядом быстро возникают новые ямы. Возможно, латки прослужили бы дольше, если бы подрядчики элементарно соблюдали технологию производства работ.
- В понедельник я был на приеме у главы города Белорецка Сергея Полякова, где присутствовала начальник отдела благоустройства. Он обещал относиться к этим вопросам внимательнее, - сказал Ярослав.
Надеемся, что администрация Белорецка обратит внимание на эти видеокадры, и впредь будет более экономно расходовать выделенные бюджетные средства на ремонт дорог.