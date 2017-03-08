В Белорецке начали демонтаж спортзала "Стекляшка" – видео

Житель Белорецка Ярослав Белов снял на видео, как в на территории городского стадиона начали сносить спортзал.
- Началась реконструкция городского стадиона, первый этап демонтаж старого полуаварийного здания спортзала, на его месте должен появиться новый, - прокомментировал он Медиакорсети снятое видео. - Ведется также реконструкция бассейна неподалеку, с прошлого года. Будем внимательно следить за этим строительством и за реконструкцией в целом.
О том, что стадион «Металлург» в Белорецке должен быть реконструирован, говорили еще в ноябре 2014 года. Тогда на сайте госзакупок появилась конкурсная документация на определение подрядчика этого проекта. Тогда цена контракта оценивалась в максимальную сумму 2,4 млн рублей, финансировать проект планировалось из бюджета Белорецка.
В обновленном стадионе предполагалось тогда разместить спортивный центр по развитию легкой атлетики и проведения соревнований по легкой атлетике, биатлону, ачери-биатлону, беговую дорожку длиной 400 метров, и шесть дорожек шириной не менее 1,22 м, яму для стипль-чез (яма с водой, включая препятствие). Также планировалось построить рядом в лесном массиве лыжероллерную трассу длиной 7-8 км и обновить футбольное поле, оборудовав его естественным газоном с системой полива.
Стадион «Металлург» начали строить еще в 1960 году хозспособом силами Белорецкого металлургического комбината и отдельных энтузиастов. Первым был построен спортивный зал «Стекляшка», затем построена гостиница и бассейн. Именно этот спортзал и сносят на видео.
Напомним, что 13 августа 2016 года глава республики Рустэм Хамитов на выездном совещании по туризму в городе отметил, что необходимо развивать и городскую инфраструктуру Белорецка, делая её привлекательной для туристов.
– Надо отремонтировать стадион, плавательный бассейн, - подчеркнул тогда Рустэм Хамитов.- Надо посмотреть инфраструктуру с точки зрения хорошей дороги, которая будет сюда подходить. Нужна ещё и асфальтированная дорога для пешеходов. Кроме того, нужно связывать базу с городским стадионом посредством лыжероллерной трассы. Собственно говоря, мы видим здесь очень хорошие перспективы.