В Белорецке начали демонтаж спортзала "Стекляшка" – видео

В обновленном стадионе предполагалось тогда разместить спортивный центр по развитию легкой атлетики и проведения соревнований по легкой атлетике, биатлону, ачери-биатлону, беговую дорожку длиной 400 метров, и шесть дорожек шириной не менее 1,22 м, яму для стипль-чез (яма с водой, включая препятствие). Также планировалось построить рядом в лесном массиве лыжероллерную трассу длиной 7-8 км и обновить футбольное поле, оборудовав его естественным газоном с системой полива.