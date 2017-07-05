Уфимский Непейцевский дендропарк облюбовали автомобилисты и шашлычники

По уфимскому Непейцевскому дендропарку начали ездить машины, говорят местные жители. Тротуарные дорожки, которые сделали для мамочек с колясками, спортсменов и просто гуляющих, облюбовали и водители на машинах и мотоциклах. Ширина дороги вполне позволяет проехать небольшой машине по территории парка. Хотя это запрещено, но машины тут появлсяются. Это конечно не нравится жителям соседних домов.