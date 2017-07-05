Уфимский Непейцевский дендропарк облюбовали автомобилисты и шашлычники

По уфимскому Непейцевскому дендропарку начали ездить машины, говорят местные жители. Тротуарные дорожки, которые сделали для мамочек с колясками, спортсменов и просто гуляющих, облюбовали и водители на машинах и мотоциклах. Ширина дороги вполне позволяет проехать небольшой машине по территории парка. Хотя это запрещено, но машины тут появлсяются. Это конечно не нравится жителям соседних домов.
Кроме того, это место приглянулось и любителям барбекю. На территории парка ближе к выходу можно найти следы костров. Мусор после шашлыков, конечно, мало кто за собой убирает.
Парк был основан в 19-м веке. Статус памятника природы он получил в 1965 году. Располагается он ближе к северной части Уфы в районе улиц Шота Руставелли, Уфимского шоссе и Адмирала Макарова. Площадь дендропарка - 24 гектара. В парке множество редких деревьев: маньчжурский орех, красный дуб, сосна Веймутова и многие другие. Некоторые деревья стали сухими и представляли опасность для гуляющих, их пришлось спилить. Все ветки и стволы лежат вдоль прогулочной дорожки.
На мой взгляд, парк выглядел не ухоженным, такое ощущение, что им занимаются на скорую руку. Да, площадь большая, но ведь тут и уникальные деревья, и, говорят, даже белки есть, недаром столько кормушек висит по лесу.