Непейцевский дендропарк: В Уфе прокуратура указала экологам на бездействие

Справка. Непейцевский дендропарк - уникальный природный памятник, имеющий двухсотлетнюю историю. В 1811 году владельцем здешней усадьбы Осипом Непейцевым были начаты работы по заселению территории деревьями и кустарником со всего света. В 1965 году был объявлен памятником природы. Сегодня Непейцевский парк находится под угрозой исчезновения. Непейцевский дендропарк находится в Уфе между улицами Шота Руставели, Адмирала Макарова и Уфимским шоссе.