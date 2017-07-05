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Непейцевский дендропарк: В Уфе прокуратура указала экологам на бездействие

5 июля 2017, 13:19
Уфимское территориальное управление минэкологии Башкирии в суде «забыло» про необходимость рекультивации загрязненного участка вблизи парка.

Прокуратура провела проверку в Уфимском территориальном управлении минэкологии республики и выявила факт бездействия чиновников, они должны были проконтролировать исполнение своего предписания по рекультивации загрязненного участка земли вблизи Непейцовского дендропарка, но не сделали этого. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

Как оказалось, еще в апреле прошлого года специалисты минэкологии выявили загрязнение 300 кв м земли, прилегающей к Непейцевскому дендропарку, особо охраняемой природной территории. Сотрудники муниципального учреждения по благоустройству Октябрьского района Уфы вывозили туда собранный с дорог мусор.

- В результате в почву попали хлориды и нефтепродукты, - сообщили в прокуратуре. - Впоследствии сотрудники минэкологии возложили на организацию обязанность по рекультивации земли, но не проконтролировали исполнение данного требования.

Таким образом плодородный слой почвы так и не восстановили. Чиновники из уфимского управления минэкологии в суде востребовали с компании ущерба от загрязнения и не выдвинули требований о рекультивации.

После вмешательства прокуратуры Уфы им пришлось уточнить свои исковые требования.

Справка. Непейцевский дендропарк - уникальный природный памятник, имеющий двухсотлетнюю историю. В 1811 году владельцем здешней усадьбы Осипом Непейцевым были начаты работы по заселению территории деревьями и кустарником со всего света. В 1965 году был объявлен памятником природы. Сегодня Непейцевский парк находится под угрозой исчезновения. Непейцевский дендропарк находится в Уфе между улицами Шота Руставели, Адмирала Макарова и Уфимским шоссе.

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