Рынок реагирует на деловую активность и безработицу

- В первую неделю месяца активность на валютном рынке циклически возрастает. В начале недели публикуются данные по деловой активности в большинстве стран, а в конце – выходят данные по занятости в США, реакция на которые может определить месячные тренды. 3 и 4 июля могут оказаться относительно спокойными на валютном рынке, так как в эти дни в США празднуют национальный праздник День независимости.