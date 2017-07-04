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Рынок реагирует на деловую активность и безработицу

4 июля 2017, 08:35
Аналитик консультационного центра «Рошфор» Ильдус Акбаров оценивает рыночную ситуацию.

- В первую неделю месяца активность на валютном рынке циклически возрастает. В начале недели публикуются данные по деловой активности в большинстве стран, а в конце – выходят данные по занятости в США, реакция на которые может определить месячные тренды. 3 и 4 июля могут оказаться относительно спокойными на валютном рынке, так как в эти дни в США празднуют национальный праздник День независимости.

Основной акцент макроэкономических публикаций сегодня сосредоточен на индексах деловой активности в производственном секторе. При незначительном отклонении показателей от прогнозных значений реакция валют будет сдержанной. Всю неделю участники торгов будут отслеживать поступающие данные о состоянии рынка труда США, а в пятницу все внимание будет сосредоточено на отчете о новых рабочих местах в несельскохозяйственном секторе США. На рынок сырья будут оказывать влияние еженедельные отчеты по запасам нефтепродуктов и буровой активности в США.

Что касается национальной валюты, рубль торгуется в диапазоне 58.00 - 59.00.

Роста числа буровых нефтяных установок в США не произошло, что благоприятно отразилось на мировым рынке нефти. Нефть марки Brent на протяжении прошлой недели имела бычий импульс, что говорит о потенциале дальнейшего укрепления рубля по отношению к американскому доллару.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Экономика
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