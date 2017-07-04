Новый вуз в Башкирии: в Нефтекамске объединят филиалы УГАТУ и БашГУ

Например, уже известно, что в Туймазах в этом году будет ликвидирован филиал УГАТУ. По словам проректора по научной работе УГАТУ Наиля Зарипова, связано это с демографической ямой, когда вузы испытывают острую нехватку абитуриентов, а также полным отсутствием интереса к филиалу со стороны предприятий.