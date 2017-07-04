Новый вуз в Башкирии: в Нефтекамске объединят филиалы УГАТУ и БашГУ

Сегодня стало известно о том, что в Нефтекамске будет ликвидирован Нефтекамский филиал авиационного университета, об этом рассказал на пресс-конференции ректоров вузов Юлай Янбаев, проректор по учебной работе БашГУ. По словам Янбаева, в настоящее время ведется работа о реорганизации филиалов.
- 2 филиала от разных университетов объединят в один. Филиал авиационного ликвидирует свой филиал путем реорганизации и передачи в БашГУ для присоединения к Нефтекамскому филиалу БашГУ.
При этом от более подробных комментариев по поводу объединения Янбаев высказаться отказался. Очевидно, что речь идет о масштабной программе оптимизации, начатой Минобром РФ еще несколько лет назад.
Например, уже известно, что в Туймазах в этом году будет ликвидирован филиал УГАТУ. По словам проректора по научной работе УГАТУ Наиля Зарипова, связано это с демографической ямой, когда вузы испытывают острую нехватку абитуриентов, а также полным отсутствием интереса к филиалу со стороны предприятий.
- Мы просто не хотим снижать качество образования в филиале. Пришлось прийти к крайним мерам, - подчеркнул Зарипов.
В филиалах вузов пока данную информацию никак не комментируют, ссылаясь на занятость руководителей учебных учреждений, однако мы будем следить за развитием событий.
Справка
Филиал УГАТУ в Нефтекамске был создан в 2004 году. Согласно данным на официальном сайте филиала в нем работают 7 профессоров или имеющих степень доктора наук, 34 доцента или имеющих степень кандидата наук.
Нефтекамский филиал БашГУ был открыт в 2001 году по инициативе глав администраций города Нефтекамска и близлежащих городов и районов северо-западного региона РБ. По данным министерства образования РФ НФ БашГУ вошел в число эффективных образовательных организаций страны.