Ректор БГПУ Раиль Асадуллин: Наших вузов страшно коснулась оптимизация

Отметим, что оптимизация коснулась филиалов универститетов БашГУ и УГАТУ в Нефтекамске, где в ближайшее время будет создан единый филиал БашГУ и УГАТУ. По словам проректора по учебной работе БашГУ Юлая Янбаева, филиал авиационного университета в Нефтекамске будет ликвидирован путем реорганизации и передачи в БашГУ для присоединения к общегородскому филиалу. Также в Туймазах будет ликвидирован единственный филиал УГАТУ. В Стерлитамаке и Кумертау филиалы вуза сохранятся.