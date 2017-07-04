Ректор БГПУ Раиль Асадуллин: Наших вузов страшно коснулась оптимизация

Сегодня, 4 июля, на пресс-конференции ректоров крупнейших вузов республики свое мнение о нынешнем поколении студентов высказал ректор БГПУ, академик Раиль Асадуллин.
В беседе с журналистами он признался, что нынешних студентов стало значительно тяжелее учить.
- Студенты стали очень требовательны, менее социально подготовлены, ведь сейчас нет ни комсомола, ни общественных работ. Но они стали умнее, надо это признать.
Кроме того, Асадуллин рассказал журналистам и о программе оптимизации от министерства образования России.
- Наших вузов страшно коснулась оптимизация. Согласно нашим сведениям, в минувшем году из школ вышли 19 700 детей, ЕГЭ сдали 17 500 будущих абитуриентов. Мы очень остро чувствуем на себе демографическую яму.
Отметим, что оптимизация коснулась филиалов универститетов БашГУ и УГАТУ в Нефтекамске, где в ближайшее время будет создан единый филиал БашГУ и УГАТУ. По словам проректора по учебной работе БашГУ Юлая Янбаева, филиал авиационного университета в Нефтекамске будет ликвидирован путем реорганизации и передачи в БашГУ для присоединения к общегородскому филиалу. Также в Туймазах будет ликвидирован единственный филиал УГАТУ. В Стерлитамаке и Кумертау филиалы вуза сохранятся.