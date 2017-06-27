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В Уфе женщину оштрафовали на 10 тысяч за фотографию на дороге

27 июня 2017, 13:16
Она протестовала против точечной застройки на пешеходном переходе.

Уфимку Марину Светлову, жительницу дома №5/1 по улице Менделеева, Кировский районный суд оштрафовал на 10 тысяч рублей за фотографию на дороге, сообщает «Бажин-фактор».

Женщина рассказала, что протестная акция была организована во дворе, а на улице, на пешеходном переходе, был сделан снимок в целях привлечения внимания СМИ к проблеме.

Напомним, 18 июня жители двух домов 5/1 по улице Менделеева и 10 /1 по улице Бехтерева перекрыли дорогу на 15 минут. По словам жителей, они пытаются оспорить строительство многоэтажного дома на месте спортплощадки уже около двух лет. Ранее городские власти отозвали разрешение на строительство этого объекта, но проиграли дело в суде, и строительство здесь возобновили. Жители считают, что строительство опасно из-за карстовых провалов.

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#Новости#Разиф Абдуллин#Город
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