В Уфе женщину оштрафовали на 10 тысяч за фотографию на дороге

Напомним, 18 июня жители двух домов 5/1 по улице Менделеева и 10 /1 по улице Бехтерева перекрыли дорогу на 15 минут. По словам жителей, они пытаются оспорить строительство многоэтажного дома на месте спортплощадки уже около двух лет. Ранее городские власти отозвали разрешение на строительство этого объекта, но проиграли дело в суде, и строительство здесь возобновили. Жители считают, что строительство опасно из-за карстовых провалов.