В Уфе горожане перекрыли дорогу, протестуя против точечной застройки

По словам жителей, общественных слушаний по поводу возведения многоэтажки не было и разрешение на строительство выдавалось с нарушениями многих норм. Также они считают, что строительство многоэтажки на данном месте опасно из-за карстовых провалов. По их мнению, именно это стало причиной «взрыва» в котельной весной этого года. Напомним, хлопок в котельной на ул. Менделеева, 5/1 произошел 27 марта, тогда было прекращено газоснабжение 22-х домов, двух школ и одного детского сада. Жители дома по улице Бехтерева, 10/1 обратились в полицию, считая, что ЧП произошло после сноса спортплощадки и врезки дополнительных сетей в газопровод. Но в МУП «Уфимские инженерные сети» эту информацию не подтвердили.