«Роснефть» и АФК «Система»: расстановка сил в суде

- Процедурное затягивание и «изматывание» в судебном споре – это признак высокой квалификации юристов и их слабой аргументации по существу. Никто не сомневается в квалификации юристов, выступающих на стороне АФК «Система». Но не надо быть семи пядей во лбу, чтобы увидеть, что бывший собственник «Башнефти» под видом повышения эффективности расчленял и обескровливал хозяйственный комплекс, сложившийся на базе топливно-энергетического комплекса Башкортостана. Насколько доминирующий акционер имеет право потрошить то, что ему досталось, по принципу «раз купил - что хочу, то и ворочу», насколько это соответствует интересам других акционеров, страны, десятков тысяч работников сложнейшей и технически опаснейшей отрасли, - это предстоит решить суду. Я уверен, что исторически башкирский ТЭК имеет право на цельность. Кроме того, я уверен, что «Роснефть» не должна зависеть от «Системы» как от единственного поставщика ряда услуг, как сервисных, так и энергетических.