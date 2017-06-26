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В Башкирии сын в пьяном угаре избил маму до смерти за пьянку

26 июня 2017, 13:52
Он заметил, что она тоже выпила.

В минувшую субботу, 24 июня, ночью 20-летний житель Мелеуза избил свою маму так, что она скончалась на месте.

По версии следствия, он пришел домой к своей матери в состоянии алкогольного опьянения. Заметив, что его мама тоже выпила, он стал её избивать.

- Спустя непродолжительное время она скончалась на месте, - сообщили в следкоме. - В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователем СКР направлено ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

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#Новости#Разиф Абдуллин#Происшествия
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