В Башкирии сын в пьяном угаре избил маму до смерти за пьянку

- Спустя непродолжительное время она скончалась на месте, - сообщили в следкоме. - В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователем СКР направлено ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.