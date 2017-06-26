В Башкирии открыли Бурзянский край туристам

Поездку в Бурзянский район организовал Центр туризма Республики Башкортостан. Цель одна – познакомиться с тем, что находится в 6-7 часах езды от Уфы, чтобы иметь представление о том, что может предложить туристам наша республика. Маршрут несложен: Уфа- Кага -Старосубхангулово – туристская стоянка – Капова пещера (Шульган-Таш). По времени занимает около 19 часов.
- Бурзянский район – это рай, - сказал кто-то из журналистов в ходе пресс-тура по этому району. И это было очень похоже на правду. Погода стояла солнечная, хотя в Уфе в это время шел дождь.
Первая большая остановка – возе села Кага. Ему почти триста лет, рассказал один из участников поездки, Демидов построил здесь завод, поставили и гидроэлектростанцию, так что свет здесь появился раньше, чем в Уфе. Местные жители славятся своей самобытностью, и лучше всего приезжать сюда на масленицу. Рядом есть святой источник – Сажелка.
Через какое-то время останавливаемся у кургана Бабсак-бею.
- Кипчаки долгое время воевали с местным племенем Бурзян, - рассказывает руководитель Центра туризма РБ Наталья Никольская. – Предводитель племени рода карагай-кыпсак башкирского племени кыпсак Бабсак-бей был убит предводителем племени Бурзян. В ходе многолетней войны кипчаки так и не смогли их одолеть и в итоге стали одним из семи башкирских родов.
Бабсак-бей – герой народного эпоса «Бабсак и Кусэк», заключительной части трилогии. Первые две части, «Урал-Батыр» и «Акбузат» в Башкирии известны больше. Наш маршрут проходил и мимо загадочного озера Йылкысыккан. О нем тоже сложена легенда.
- Говорят, из этого озера охотник вывел лошадей, отсюда и пошли лошади местной породы -пегой масти с серой спиной, - рассказывает Наталья Никольская. – Вода здесь никогда не меняет свой уровень, ни в дождь, ни в зной. Ее еще называют мертвой водой. Рыба здесь не водится.
За Старосубхангулово, райцентром Бурзянского района, по гравийной дороге доезжаем до новой туристской стоянки. Здесь сытным и экологическим обедом заезжих туристов-журналистов встречает руководитель местной туристической компании Урал Халиуллин.
- Все свое, местного производства, - нахваливает накрытый стол хозяин. – Баранина, борщ, овощи, корот.
После семичасовой поездки обед на свежем воздухе – лучшего и не придумать. Но впечатления только начинаются. Нас ждет получасовой сплав до пещеры. После города оказаться наедине с природой Бурзяна – это просто мечта.
Ну и разумеется – самая главная достопримечательность этого края, пещера Шульган-Таш, или Капова пещера.
- В день в пещере бывает до тысячи человек, - рассказал замглавы районной администрации Газиз Манапов. - А в районе летом до 40 тысяч туристов. Первый вопрос, который все задают – когда построят дорогу? Сразу отвечу, что дорога будет построена в ближайшие годы, это необходимо для увеличения привлекательности района.
Сразу в пещеру попасть не удается, надо дождаться своей очереди. Мимо нас проходят группы из Москвы и Нижнего Новогорода. А мне, по счастливой случайности, довелось пообщаться с одним из участников первого однодневного автобусного тура из Уфы. Он только что закончил экскурсию в Капову пещеру.
- Чудо природы, такое приснится, и не раз, - говорит Масгут Баязитов. - Своим родственникам тоже посоветую съездить. Ему почти 87 лет, и он был первым председателем колхоза «Октябрь» в Благоварском районе. Михаил Горбачев приезжал в этот колхоз, и Масгут Хайруллович не боялся с ним спорить.
- Я ему говорю: «Вы неправильно слово колхоз расшифровываете – как коллективное хозяйство». На самом деле – это колониальное хозяйство. Столько соков из нас выжимали, всё отдай, а что в колхозе останется? – вспоминает и как будто снова с кем-то спорит Масгут Баязитов.
Сама Капова пещера - место, где, конечно стоит побывать. И неслучайно сюда - очередь. Древние рисунки первых людей, которым много тысяч лет, сталагмиты, сталактиты и сталагнаты, Голубое озеро, и все это окутано легендами. Даже вход в пещеру охраняет не обычный стражник, а Глаз дракона. Но это не передать словами, лучше побывать здесь самому.
Краткий итог поездки: за один день получили массу ярких впечатлений, интересных сведений о родном крае, вместо дождливой Уфы на какое-то время слились с природой. Хочется остаться или вернуться сюда – и побыть здесь подольше.