В Башкирии открыли Бурзянский край туристам

Сама Капова пещера - место, где, конечно стоит побывать. И неслучайно сюда - очередь. Древние рисунки первых людей, которым много тысяч лет, сталагмиты, сталактиты и сталагнаты, Голубое озеро, и все это окутано легендами. Даже вход в пещеру охраняет не обычный стражник, а Глаз дракона. Но это не передать словами, лучше побывать здесь самому.