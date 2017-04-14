В Башкирии прошел фестиваль "Павловский лещ"

Фестиваль любительской рыбной ловли прошел в центре отдыха "Павловский парк" уже в третий раз.

Сегодня в Нуримановском районе Башкирии прошел третий фестиваль любительской рыбной ловли "Павловский лещ".

Его провели круглогодичный центр отдыха "Павловский парк" и Центр развития спортивного туризма.

- Ни хвоста, ни чешуи, - желают рыбаки удачи перед рыбалкой.

Название фестиваля - "Павловский лещ" - выбрано не случайно: он постепенно становится одним из туристических брендов Башкирии.

Начинался он с идеи организовать для гостей веселый отдых, а превратился в фестиваль, который со временем может войти в список мест для событийного туризма, который регион будет помогать продвигать на российском рынке.

- Со временем фестиваль может получить статус соревнования не только для любителей, но и для спортивной рыбалки, - рассказала соорганизатор мероприятия, руководитель Центра развития спортивного туризма Наталья Никольская. - А пока правила довольно свободные, мы разрешаем рыбачить разными удочками, на разный подкорм и наживку. Главное, чтобы одновременно ловили только на одну удочку.

Заявились на фестиваль около 50 участников, в том числе 12 детей. Были рыбаки из Нуримановского района, из Бирска и Уфы. Уфа снарядила сюда десант из лучших волонтеров Башкирского аграрного университета. Победил в главных номинациях - на самый большой улов и на самую крупную рыбу - Борис Шмычков, он выиграл возможность бесплатно отдохнуть в центре отдыха четыре дня.

Интересной частью фестиваля стал мастер-класс по приготовлению плова. Повар Саша рассказал много секретов этого блюда, попутно демонстрируя все этапы готовки в двух казанах на костре.