В Башкирии прошел фестиваль "Павловский лещ"

Сегодня в Нуримановском районе Башкирии прошел третий фестиваль любительской рыбной ловли "Павловский лещ".
Его провели круглогодичный центр отдыха "Павловский парк" и Центр развития спортивного туризма.
- Ни хвоста, ни чешуи, - желают рыбаки удачи перед рыбалкой.
Название фестиваля - "Павловский лещ" - выбрано не случайно: он постепенно становится одним из туристических брендов Башкирии.
Начинался он с идеи организовать для гостей веселый отдых, а превратился в фестиваль, который со временем может войти в список мест для событийного туризма, который регион будет помогать продвигать на российском рынке.
- Со временем фестиваль может получить статус соревнования не только для любителей, но и для спортивной рыбалки, - рассказала соорганизатор мероприятия, руководитель Центра развития спортивного туризма Наталья Никольская. - А пока правила довольно свободные, мы разрешаем рыбачить разными удочками, на разный подкорм и наживку. Главное, чтобы одновременно ловили только на одну удочку.
Заявились на фестиваль около 50 участников, в том числе 12 детей. Были рыбаки из Нуримановского района, из Бирска и Уфы. Уфа снарядила сюда десант из лучших волонтеров Башкирского аграрного университета. Победил в главных номинациях - на самый большой улов и на самую крупную рыбу - Борис Шмычков, он выиграл возможность бесплатно отдохнуть в центре отдыха четыре дня.
Интересной частью фестиваля стал мастер-класс по приготовлению плова. Повар Саша рассказал много секретов этого блюда, попутно демонстрируя все этапы готовки в двух казанах на костре.
- Главное, надо готовить с удовольствием, иначе вкусно не получится, - поделился он. - Я, когда ставлю тесто, например, прошу не ругаться матом в этом помещении. Ведь тесто - оно живое.