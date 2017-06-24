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Эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ» оценят качество уфимских дорог

24 июня 2017, 09:13
В следующий вторник, 27 июня в Уфу приедут эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Основная их миссия – проверка качества дорог столицы Башкирии.

- В ходе рейда в первую очередь мы будем уделять внимание дорогам, которые местные жители добавили на карту. Но также планируем оценить качество гарантийных дорог, отремонтированных за последние четыре года, и участков, которые Народный фронт проинспектировал в 2015 году. В ответ на наши обращения по итогам прошлого рейда из администраций городов нам сообщали, что власти предприняли меры по исправлению обнаруженных дефектов. Что ж, скоро мы проверим, насколько им это удалось, – отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.

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#Новости#Азат Гиззатуллин#Общество
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