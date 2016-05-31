В Уфе активисты ОНФ проверили качество ремонта дорог

Дороги в Уфе оставляют желать лучшего, и это ни для кого не секрет. То они разбиты, то образуется колея, причем такая, что ездить опасно, а иногда и вовсе асфальт к колесу прилипает. Виноваты в этом не только подрядчики, хотя и не без этого, но и жители, считают в мэрии.
- Для того чтобы после ремонта дорожное покрытие было пригодным для езды, необходимо, чтобы прошло 36 часов. Но ведь нашим гражданам все равно, только ремонт закончили, знак поставили, а автомобилисты не видят его, сносят и едут дальше. Поверьте мне, укатывать машиной свежий асфальт не надо, станет только хуже, - говорит первый заместитель главы городской администрации Салават Хусаинов.
Сейчас ямочный ремонт в городе уже заканчивается. Дыры латают, но появляются новые. Для того чтобы ликвидировать все колдобины, необходимо время, поясняет чиновник. Для своевременного реагирования создана электронная карта дорог. До первого июня все подрядчики должны были завершить работы по гарантийным обязательствам, и они справились, точнее, справляются в срок.
- Завершаются работы на улице Тоннельной и на других объектах. Что касается финансирования, то есть определенная напряженность, но мы это решаем. На сегодня мы не связываем безопасность и комфортность проезда с финансированием. Нам надо обеспечить безопасность проезда, что мы и делаем, - заверяет Салават Хусаинов.
Рейд по дорогам показал, что многие подрядчики более ответственно подошли к своему делу и при расширении и ремонте дороги не только сделали все правильно, но и тротуар оборудовали и место для газона оставили.
Тем не менее, вопросы к властям у активистов ОНФ остались. Например, почему некоторые тротуары грязные и пыльные, а ведь тут гуляют дети, и всем этим дышат. Но как оказалось, не все районные главы в курсе проблем, они отвечали, мол, не знали, но проверим. При этом вышестоящие чины наказали убраться:
- Уборка дорожного полотна должна проводиться, не важно, в каком оно состоянии.
- В этот раз было проверено несколько улиц: перекресток Пархоменко и 50 лет СССР, Тоннельная и Сельская Богородская. Там устраняли колеи, в Инорсе осмотрели бульвар Тухвата Янаби, там есть вопросы, но власти идут на контакт. Так же мы обратили их внимание на стоянку автобусов на ДОКе, нам обещали разобраться, - комментирует результаты рейда руководитель рабочей группы «Качество повседневной жизни» регионального штаба ОНФ республики Николай Фадеев.
Специалисты подчеркивают, что проделана колоссальная работа, все ведется в соответствии с технологиями, применяется новый комплексный подход. Кроме того, улица Первомайская скоро будет приведена в надлежащий вид, что не может не радовать жителей Черниковки. Правда, для того чтобы привести в порядок весь район, необходимо несколько лет. Эксперты говорят, что в целом обстановка удовлетворительная. Вскоре подобные рейды пройдут в других городах Башкирии.