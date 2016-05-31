В Уфе активисты ОНФ проверили качество ремонта дорог

Дороги в Уфе оставляют желать лучшего, и это ни для кого не секрет. То они разбиты, то образуется колея, причем такая, что ездить опасно, а иногда и вовсе асфальт к колесу прилипает. Виноваты в этом не только подрядчики, хотя и не без этого, но и жители, считают в мэрии.