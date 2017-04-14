ОНФ провел рейд по проблемным участкам дорог Уфы

Общественники проинспектировали участки дорог, которые отмечены горожанами на интерактивной карте проекта ОНФ «Карта убитых дорог» как наиболее проблемные. Координатор проекта в Башкирии Николай Фадеев рассказал о том, что на сегодняшний день на интерактивной карте жители региона отметили 32 участка, требующих ремонта, 14 из них находятся в Уфе.
- В ходе рейда мы проверили дороги, отмеченные на карте дорожного проекта ОНФ. Все сигналы от жителей подтвердились, данные участки дорог находятся в ненормативном, а порой опасном, состоянии. Нельзя не отметить, что мнение горожан совпадает с планами городской администрации по ремонту дорожного покрытия на 2017 г.,
- подчеркнул Фадеев.
Он напомнил о том, что после прошлогодних рейдов возник вопрос об общественном контроле за состоянием уфимских дорог.
-Тогда мы предложили администрации Уфы создать интерактивную карту ямочного ремонта, чтобы у горожан была возможность привлечь внимание чиновников к особо опасным участкам дорог. В муниципалитете прислушались к нашим рекомендациям, и такая карта была создана. Проект успешно действует, уфимцы активно размещают проблемные точки, а администрация старается в кратчайшие сроки устранять дефекты. Основное его отличие от карты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в том, что это карта исключительно ямочного ремонта. Про качество проведенных работ говорить рано, общественную оценку по этому критерию мы дадим после повторного рейда, - отметил эксперт.
В ходе рейда были проинспектированы бульвар Ибрагимова, проспект Октября, улицы Большая Гражданская, Кольская, Российская, Комсомольская, 20 лет Октября, Трамвайная, Сельская Богородская, Жукова. Больше всего вопросов у экспертов дорожного проекта ОНФ возникло к состоянию дорожного полотна на проспекте Октября, где колейность превышает норму и часто становится причиной дорожно- транспортных происшествий. Участники рейда отметили, что наиболее проблемными являются дороги в отдаленных от центра районах Уфы. Лидерами по нареканиям стали улицы Российская, Трамвайная, Сельская Богородская, Жукова. Многие из них уже попали в перспективный план ремонта на 2017 год.
Также участники общественной инспекции обратили внимание на состояние тротуаров.
- Отношение городским властей к пешеходным зонам нам не понравилось. Большинство тротуаров находится в ужасающем состоянии, многие участки просто недоступны для пешеходов. Не говоря уже о комфортности передвижения для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы обратимся в администрацию Уфы с рекомендацией привести в порядок данные территории,
- заключил Николай Фадеев.