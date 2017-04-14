ОНФ провел рейд по проблемным участкам дорог Уфы

-Тогда мы предложили администрации Уфы создать интерактивную карту ямочного ремонта, чтобы у горожан была возможность привлечь внимание чиновников к особо опасным участкам дорог. В муниципалитете прислушались к нашим рекомендациям, и такая карта была создана. Проект успешно действует, уфимцы активно размещают проблемные точки, а администрация старается в кратчайшие сроки устранять дефекты. Основное его отличие от карты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в том, что это карта исключительно ямочного ремонта. Про качество проведенных работ говорить рано, общественную оценку по этому критерию мы дадим после повторного рейда, - отметил эксперт.