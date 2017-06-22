Скандал возле суда: уфимка приковала себя в знак протеста

Как сообщил Медиакорсети очевидец, оказавшийся на месте событий, уфимка , приковавшая себя, - это Ирина Курели. Она входит в общественное движение «СтопКроношпан». Сегодня в здании этого суда должно состояться судебное заседание по иску активистов этого движения. Они полагают, что ход процесса предрешен якобы из-за заинтересованности республиканской власти в узаконении строительства завода «Кроношпан» под Уфой, в то время как они доказывают его опасность для источников питьевого водоснабжения города.