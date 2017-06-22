Полицейские уговорили приковавшую себя у здания суда в Уфе активистку уйти

Сегодня одна из активисток движения «СтопКроношпан» Ирина Курели приковала себя цепью к забору у входа в здание Ленинского суда Уфы, где рассматривается иск о признании экспертизы проекта строительства завода «Кроношпан» незаконной. По словам Ирины Курели, это было сделано для того, чтобы привлечь внимание журналистов к рассматриваемому иску.
- В 2015 году мы это доказали в Верховном суде Российской федерации, 13 января 2017 года Верховный суд Башкирии также удовлетворил наши требования и признал положительную экспертизу незаконной, - говорит Курели. - Но в апелляции решение отменили, не выдав нам решение суда, и отправили дело в суд первой инстанции. И мы в очередной раз вынуждены доказывать, то что уже доказали в двух верховных судах.
Женщина простояла у здания суда около двух часов, на месте находилось около десятка полицейских и представители нескольких средств массовой информации. Стражи порядка переписали данные женщины, при этом не попытались задержать её.
- Внимание вы привлекли, и суд в курсе, мы сейчас с председателем суда разговаривали, и органы внутренних дел в курсе, соответственно мы информацию о вашей акции протеста будем направлять. Мы предлагаем вам прекратить её, заявление вы написали, регистрация будет, - сказал «переговорщик» от полиции, уговаривая Курели прекратить акцию.
Это убедило Курели прекратить акцию, и после того, как из здания суда вышла её соратница с ключами от замка, женщины проследовали в зал заседания. В общей сложности акция проходила 1 час 50 минут.
Мы попытались поговорить с председателем Ленинского районного суда Уфы, чтобы узнать, не расценивает ли он такие акции как попытку давления на суд, и не мешает ли это нормальному судопроизводству, но нашего корреспондента отказались пускать в здание суда и предложили обратиться в часы личного приёма. При попытке выяснить ситуацию по телефону в приёмной председателя, там сказали, что свои вопросы по рассматриваемым в суде делам можно задать опять же в часы приёма, на возражение, что вопрос не касается рассматриваемых дел, отвечать отказались и бросили трубку.
Журналист Рамиль Рахматов, освещавший не один десяток протестных акций, считает, что такие «перфомансы» нужны, и они могут помочь общественникам.
- Если взять судебный процесс, который затянут в многих инстанциях, к нему утрачивают интерес не только СМИ, но едва ли не сами участники процесса. Я уже не говорю про общественное мнение и группы влияния. А когда такие процессы украшаются такими перфомансами, мы снова обращаем внимание общественности к предистории конфликта, - прокомментировал акцию известный в Башкирии журналист Рамиль Рахматов. - С другой стороны есть проблема справедливости российского судопроизводства. Судьи, которые, по моему мнению, оторваны от жизни и руководствуются непонятно чем, когда проходят такие акции, понимают, что находятся под лупой общественного внимания, и когда они будут принимать решение по таким делам, то будут понимать, что на них накладывается дополнительная гражданская ответственность.