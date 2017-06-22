Полицейские уговорили приковавшую себя у здания суда в Уфе активистку уйти

- Если взять судебный процесс, который затянут в многих инстанциях, к нему утрачивают интерес не только СМИ, но едва ли не сами участники процесса. Я уже не говорю про общественное мнение и группы влияния. А когда такие процессы украшаются такими перфомансами, мы снова обращаем внимание общественности к предистории конфликта, - прокомментировал акцию известный в Башкирии журналист Рамиль Рахматов. - С другой стороны есть проблема справедливости российского судопроизводства. Судьи, которые, по моему мнению, оторваны от жизни и руководствуются непонятно чем, когда проходят такие акции, понимают, что находятся под лупой общественного внимания, и когда они будут принимать решение по таким делам, то будут понимать, что на них накладывается дополнительная гражданская ответственность.