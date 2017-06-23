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Туристы из Уфы «застряли» в Турции

23 июня 2017, 17:52
Сегодня наши граждане отправятся домой.

Уфимские туристы, что отдыхали в Турции, не смогли сегодня вылететь на родину. Пассажиры вынуждены ожидать самолет в международном аэропорту Даламан, сообщает Ufa1.

Причина задержки рейса не озвучивается, но по предварительным данным воздушное судно находится на техническом обслуживании. Поэтому в ближайшее время уфимцы все же должны улететь домой.

Кроме того, задерживается и самолет из Антальи в Уфу. Самолет из башкирской столицы до Даламана опаздывает более чем на 8 часов. Такая информация появилась на табло уфимского Международного аэропорта.

#Новости#Задержка рейсов#Кристина Дейнеко#В мире
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