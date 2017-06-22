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В Уфе презентовали комфортабельные автозаки

22 июня 2017, 14:22
Транспортные средства оснащены биотуалетами, видеокамерами и вентиляцией.

В Уфе журналистам и правозащитникам показали новые автомобили для перевозки осужденных. «КАМАЗы» нового типа оснащены откидной и удобной лестницей, в отличие от предыдущих моделей. Кроме того, в спецкузовах есть камеры, как одиночные, так и на 30 человек. В наличии вентиляция, биотуалет, а в холодное время года работает обогреватель.

Есть автомобили, которые предназначены для перевозки в обычные погодные условия, а есть и модели, сделанные специально для транспортировки спецконтингента при неблагоприятных погодных и дорожных условиях.

Всего с 2010 года выпущено 909 единиц техники на общую сумму 2 151 859 рублей.

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#Новости#Фотофакт#Кристина Дейнеко#Общество
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