В Уфе презентовали комфортабельные автозаки

В Уфе журналистам и правозащитникам показали новые автомобили для перевозки осужденных. «КАМАЗы» нового типа оснащены откидной и удобной лестницей, в отличие от предыдущих моделей. Кроме того, в спецкузовах есть камеры, как одиночные, так и на 30 человек. В наличии вентиляция, биотуалет, а в холодное время года работает обогреватель.