В Уфе «Салават Юлаев» проведёт крупный спортивный фестиваль

17 июня в 12:00 в парке Кашкадан пройдет спортивный фестиваль «Моё зелёное лето». Футбольный турнир с участием команд болельщиков начнётся в 10:00. Восемь команд будут разделены на две группы после кругового турнира пройдут полуфиналы и финал. Вход на праздник абсолютно свободный.