Стало известно расписание «Кубка ХК «Салават Юлаев-2017»

С 30 июля по 4 августа в Уфе пройдёт V юбилейный предсезонный турнир среди молодёжных команд «Кубок ХК «Салават Юлаев-2017».

В этом году за заветный трофей по традиции будут бороться шесть команд: «Толпар» (Уфа), «Авто» (Екатеринбург), «Белые Медведи» (Челябинск), «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск), «Реактор» (Нижнекамск) и «Спутник» (Альметьевск). На сайте хоккейного клуба опубликовано расписание предстоящих матчей.

Расписание «Кубка ХК «Салават Юлаев-2017»

30 июля

12:00 «Белые Медведи» – «Реактор»

15:30 «Спутник» – «Авто»

19:00 «Мамонты Югры» – «Толпар»

31 июля

12:00 «Спутник» – «Белые Медведи»

15:30 «Реактор» – «Мамонты Югры»

19:00 «Авто» – «Толпар»

1 августа

12:00 «Мамонты Югры» – «Спутник»

15:30 «Белые Медведи» – «Авто»

19:00 «Толпар» – «Реактор»

2 августа – выходной день

3 августа

12:00 «Авто» – «Реактор»

15:30 «Белые Медведи» – «Мамонты Югры»

19:00 «Спутник» – «Толпар»

4 августа

10:00 «Мамонты Югры» – «Авто»

13:00 «Реактор» – «Спутник»

17:00 «Толпар» – «Белые Медведи»

Все матчи будут проходить на большой арене Дворца спорта (ул. Р. Зорге 41). Вход – свободный.

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