Стало известно расписание «Кубка ХК «Салават Юлаев-2017»

В этом году за заветный трофей по традиции будут бороться шесть команд: «Толпар» (Уфа), «Авто» (Екатеринбург), «Белые Медведи» (Челябинск), «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск), «Реактор» (Нижнекамск) и «Спутник» (Альметьевск). На сайте хоккейного клуба опубликовано расписание предстоящих матчей.
Расписание «Кубка ХК «Салават Юлаев-2017»
30 июля
12:00 «Белые Медведи» – «Реактор»
15:30 «Спутник» – «Авто»
19:00 «Мамонты Югры» – «Толпар»
31 июля
12:00 «Спутник» – «Белые Медведи»
15:30 «Реактор» – «Мамонты Югры»
19:00 «Авто» – «Толпар»
1 августа
12:00 «Мамонты Югры» – «Спутник»
15:30 «Белые Медведи» – «Авто»
19:00 «Толпар» – «Реактор»
2 августа – выходной день
3 августа
12:00 «Авто» – «Реактор»
15:30 «Белые Медведи» – «Мамонты Югры»
19:00 «Спутник» – «Толпар»
4 августа
10:00 «Мамонты Югры» – «Авто»
13:00 «Реактор» – «Спутник»
17:00 «Толпар» – «Белые Медведи»
Все матчи будут проходить на большой арене Дворца спорта (ул. Р. Зорге 41). Вход – свободный.