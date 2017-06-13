Кто прилетел на вертолетах на сабантуй в Баймакском районе Башкирии

Posted 13 июня 2017, 07:14
Published 13 июня 2017, 07:14
Modified 17 октября 2022, 19:40
Updated 17 октября 2022, 19:40
По словам общественницы Альфии Узянбаевой, на празднике в этот день присутствовали вице-премьер правительства Башкирии Илшат Тажитдинов, главы Баймакского и Абзелиловского районов Ильшат Ситдиков и Рим Сынгизов, а также мэр Сибая Халит Сулейманов. Присутствие этих vip-персон породило слухи о том, что это именно они прилетели на сабантуй на вертолетах. Многие участники сабантуя видели, как на поле приземлились три вертолета и, видимо, связали этот факт с присутствием чиновников на празднике.
Однако глава Баймакского района Башкирии Ильшат Ситдиков эту информацию опроверг.
- На одном вертолете прилетел крупный коммерсант из Оренбурга, он встречался с владельцем мясокомбината, который находится в нашем районе, по вопросу его продажи - пояснил Медиакорсети Ильшат Ситдиков. – На двух других прилетели гости из Татарстана, как я понял, из местной Федерации спорта. На празднике они посмотрели, как проходила игра «Алык», в которой жители нашего района в прошлом году победили на международных соревнованиях. Они приезжали, чтобы посмотреть наш опыт и, возможно, перенять его. Что касается башкирских чиновников, то все они приехали на праздник на машинах.