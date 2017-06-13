Кто прилетел на вертолетах на сабантуй в Баймакском районе Башкирии

- На одном вертолете прилетел крупный коммерсант из Оренбурга, он встречался с владельцем мясокомбината, который находится в нашем районе, по вопросу его продажи - пояснил Медиакорсети Ильшат Ситдиков. – На двух других прилетели гости из Татарстана, как я понял, из местной Федерации спорта. На празднике они посмотрели, как проходила игра «Алык», в которой жители нашего района в прошлом году победили на международных соревнованиях. Они приезжали, чтобы посмотреть наш опыт и, возможно, перенять его. Что касается башкирских чиновников, то все они приехали на праздник на машинах.