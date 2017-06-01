В Уфе стало жарче - со спасателями Малибу

Вообще эта киноистория заявлена как комедия, а еще драма и боевик, то есть многожанровый такой экшн, но на вкус и цвет товарищей нет, поэтому шутки, честно сказать, не совсем смешные. Будем грешить на плохой перевод на русский язык, возможно, на родном английском шутки звучат гораздо бодрее и веселее. Борьба со злом в виде потрясающей красоты брюнетки тоже выглядит несколько комично, но какой-нибудь старый бандит смотрелся бы с экрана однозначно не так аппетитно, как белозубая барышня с красными пухлыми губами, которую играет индийская актриса и модель Приянка Чопра. За это плюсик, потому что зрителям-мужчинам однозначно понравится! Кстати, как заявила Приянка, эта роль была изначально написана для мужчины, однако режиссёр Сет Гордон распорядился переписать сценарий после встречи с ней, и утвердил её на роль Виктории Лидс. По большому счету в фильме есть на кого с удовольствием посмотреть - это и Александра Доддарио, и Келли Рорбах, в одном кадре промелькнет даже не стареющая Памелла Андерсон.