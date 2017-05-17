Как Рустэм Хамитов ловко отказался от предложения Игоря Сечина

С учетом очевидного большинства представителей основного акционера в Совете директоров «Роснефти» присутствие малоизвестных на федеральном уровне региональных чиновников в новом совете директоров АНК «Башнефть» имеет лишь информационный смысл. Голосовать против совета директоров они не смогут, права «вето» у них нет, они могут разве что иметь доступ к информации по основным вопросам жизни пятой в России нефтяной компании. Присутствие же в совете директоров губернатора региона присутствия АНК «Башнефть», да ещё в качестве зампреда — это совсем другое дело и другой вес, другие возможности. Если двух чиновников можно проигнорировать, то руководителя региона игнорировать нельзя по определению - по статусу должности.