Как Рустэм Хамитов ловко отказался от предложения Игоря Сечина

Posted 17 мая 2017, 10:10
Published 17 мая 2017, 10:10
Modified 17 октября 2022, 19:03
Updated 17 октября 2022, 19:03
Итог оказался непредсказуемым. Но в Башкирии уже привыкли к тому, что Хамитов часто меняет свою точку зрения на противоположную, еще с тех пор, как он стал политиком регионального уровня, поднявшись на «зелёной», экологической волне. Сейчас его имя, вероятно, останется в памяти жителей Уфы в связи с предприятием «Кроношпан», построенным вопреки многочисленным протестам. Несколько раз менялась и публичная позиция Рустэма Хамитова по вопросу приватизации самой «Башнефти», только под самый занавес он стал колебаться вместе с «генеральной линией».
История вопроса: напрасные слова
12 октября 2016 года «Роснефть» приобретает 50,08% акций «Башнефти» у Росимущества. 19 октября глава крупнейшей нефтяной компании России Игорь Сечин в ходе встречи в Уфе с главой Башкирии Рустэмом Хамитовым предлагает ему войти в состав Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» в качестве заместителя председателя Совета.
- Я согласен войти в состав совета директоров в качестве заместителя председателя совета, поскольку компания чрезвычайно важна для экономики республики. Нужно подумать, как правильно провести корпоративные процедуры, чтобы не было противоречий между моей должностью и возможностью работать в составе совета директоров,
– комментирует это предложение «РБК–Уфа» Рустэм Хамитов. О том, что глава Башкирии дал свое согласие войти в совет директоров «Башнефти», заявляет и Игорь Сечин.
Порадовавшись за Хамитова, в Башкирии начали ждать заседания совета директоров «Башнефти», где благие для республики намерения должны были превратиться в документ.
Цена и вес главы региона
Однако новый состав совета директоров, избранный на внеочередном общем собрании акционеров компании 16 декабря 2016 года несколько удивляет почтенную публику. Вместо Хамитова в него от Башкортостана входят премьер-министр республики Рустэм Марданов и вице-премьер, министр земельных и имущественных отношений Евгений Гурьев. При этом они совмещают госдолжности с участием в управлении хозяйствующим субъектом. Не нужно быть шахматным гроссмейстером, чтобы рассчитать вес фигуры «башкирского короля»: по предложенной «Башнефти» формуле одного Хамитова можно приравнять к сумме двух представителей набравшего силу «клана счетоводов» - малоизвестных за пределами Башкирии премьера-«ферзя» и его подчинённого — министра-«ладью» остатков башкирской собственности.
С учетом очевидного большинства представителей основного акционера в Совете директоров «Роснефти» присутствие малоизвестных на федеральном уровне региональных чиновников в новом совете директоров АНК «Башнефть» имеет лишь информационный смысл. Голосовать против совета директоров они не смогут, права «вето» у них нет, они могут разве что иметь доступ к информации по основным вопросам жизни пятой в России нефтяной компании. Присутствие же в совете директоров губернатора региона присутствия АНК «Башнефть», да ещё в качестве зампреда — это совсем другое дело и другой вес, другие возможности. Если двух чиновников можно проигнорировать, то руководителя региона игнорировать нельзя по определению - по статусу должности.
Принять нельзя отклонить
Здесь начинается башкирское законотворчество, которые региональные власти сами себе организовывают, судя по всему, для того, чтобы окончательно в них запутаться.
Между тем, еще в ноябре был подготовлен и внесен в Государственное собрание республики законопроект о наделении главы Башкирии полномочиями по участию в управлении хозяйствующим субъектом (вхождению в органы управления).
22 декабря 2016 года депутаты Курултая принимают в первом чтении поправки в закон «О Главе Республики Башкортостан», согласно которым допускается возможность участия главы региона в управлении хозяйствующим субъектом по собственной инициативе, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.
При этом какого-либо вознаграждения за свое участие Рустэм Хамитов получать не будет, а поэтому конфликта интересов не возникнет. Об этом сообщил журналистам председатель Госсобрания Константин Толкачев сразу после заседания.
Но по весьма странной причине возможность принятия законопроекта окончательно и сразу в трех чтениях, как проект, к которому не поступало замечаний и предложений, не была использована.
А мы прекрасно знаем, как умеют быстро принимать нужные законы башкирские депутаты. Возникает резонный вопрос: почему с 19 октября, когда Рустэму Хамитову поступило предложение войти в совет директоров «Башнефти» и вроде бы он ответил на него согласием, Госсобрание никак не решалось вынести на обсуждение и принятие вышеуказанные поправки, разрешающие главе региона вхождение в совет директоров?
По словам нашего источника в парламенте региона, неформально такое течение событий объяснялось позицией и указанием Хамитова на сохранение формального ограничения (отсутствие прямого указания о полномочии на участие в управлении хозяйствующими субъектами).
Проще говоря, глава Башкирии либо испугался и пошел на попятную, либо ждал каких-то указаний из Москвы. Но, видимо, так и не дождался, и в конце года депутаты вроде бы дают ему разрешение войти в совет директоров «Башнефти», приняв соответствующие поправки в закон «О главе РБ», однако все равно оставляют поле для маневра. Закон-то принят только в первом чтении.
Наступает 2017 год. Госсобрание проводит аж 4 пленарных заседания, однако ни на одном из них данный закон не появляется в повестке. На попытки выяснить причину столь долгого рассмотрения законопроекта во втором чтении депутаты ссылаются на более важные вопросы, которые, по мнению парламентариев, требуют скорейшего принятия. Суть этих жизненно важных, судьбоносных законопроектов между тем никто пояснить не может.
Затем журналистам объясняют, что готовятся изменения в федеральное законодательство, регулирующие участие государственных служащих в управлении хозяйствующими субъектами. Но эти доводы, мягко говоря, выглядят неубедительно и не имеют под собой основы. Любой юрист, который неплохо разбирается в законодательной практике по данной теме, популярно объяснит, что даже возможные ограничения (они должны в последующем еще быть определены и республиканским законодательством - прим. редакции) будут относиться к решениям, принимаемым после их принятия, а также проведения продолжительных корпоративных процедур.
Нефтяника — в нефтянку!
В марте 2017 года Башкирия проводит рокировку среди своих представителей в Совете директоров «Башнефти». Место премьер–министра регионального правительства Рустэма Марданова занимает его новый заместитель Фархад Самедов, понизив формальное представительство Башкирии. В совете остается еще один заместитель премьер–министра – министр земельных и имущественных отношений Евгений Гурьев. Зачем нужно было республике снижать уровень своего текущего представительства? Неужели Хамитов руководствовался тем, что Самедов, сам недавний работник «Башнефти», и бывший директор «Уфаоргсинтеза» будет лучше него самого или премьера отстаивать интересы республики?
Строгий парламент Хамитова побеждает юристов «Роснефти»
Между тем глава Башкирии на инвестиционном форуме в Сочи в марте 2017 года заявляет, что «существующее законодательство не позволяет ему войти в совет директоров. Ни региональное (которое мы можем достаточно быстро исправить), ни федеральное законодательство не разрешает главам регионов входить в состав правления или в управление хозяйствующими субъектами», - отмечает глава региона в интервью РБК. Таким образом получается, что юристы «Роснефти», которые готовили своего шефа, Игоря Сечина, к ответственному предложению, адресованному губернатору важного региона, оказались слабее строгих башкирских правоведов.
3 апреля текущего года президент России подписывает федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции» (№ 64-ФЗ), который в статье 4 уточнил порядок участия государственного служащего в управлении коммерческой или некоммерческой организации.
Такое участие возможно в случаях, предусмотренных федеральными законами (таковым является законодательство о приватизации), а также, если участие осуществляется от имени государственного органа, что как раз и относится к рассматриваемому случаю - с представительством правительства РБ в Совете директоров ПАО АНК «Башнефть». Важным является условие - неполучение вознаграждения. Другими словами, командуй от имени государства, зарплату только вторую не получай.
А уже 28 апреля комитет по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам Государственного Собрания - Курултая РБ принимает решение рекомендовать своим коллегам признать утратившим силу постановление о принятии поправок в первом чтении в закон «О главе Башкирии» (который давал право возможность участия главы региона в управлении хозяйствующим субъектом по собственной инициативе, - прим. редакции).
Как написал уфимский выпуск «Коммерсанта», председатель профильного комитета башкирского парламента Виктор Пчелинцев сообщил, что проект вошел в противоречие с принятыми в апреле изменениями в ФЗ о противодействии коррупции. Закон запрещает губернаторам участвовать в управлении хозсубъектами, а разрешает участие лишь в управлении садоводческих, дачных, потребительских кооперативов, профсоюзов и советов муниципальных образований. «Против федерального законодательства бодаться себе дороже», - отметил парламентарий.
Напрасные слова, виньетка ложной сути
Картина вроде бы сложилась. Однако депутат немного слукавил. Вся эта полугодовая эпопея с принятием поправок в закон, шумиха в региональной прессе ровным счетом были просто своего рода дымовой завесой. Для участия главы Башкирии в Совете директоров ПАО АНК «Башнефть» вообще не требовалось принятия отдельного республиканского закона при наличии федерального регулирования по данному вопросу.
Участие Рустэма Хамитова в Совете директоров «Башнефти» могло быть обеспечено уже в октябре 2016 года (сразу после получения соответствующего предложения) без принятия отдельного законодательного акта на основании законодательства о приватизации.
Если бы была воля самого Хамитова, то и дополнительный закон депутаты Госсобрания Башкирии могли принять без всяких заморочек еще в ноябре. Безо всякой дипломатии делается это в нужных случаях одним звонком и одним электронным письмом.
А обещание войти в совет директоров, данное Сечину на людях в октябре – так это же напрасные слова, виньетка ложной сути, говоря словами из известного романса. Вспомните лето 2016 года. Хамитов публично выступал против приватизации «Башнефти», а два месяца спустя стал говорить, что прошедшая сделка - это для компании благо. Так что окончательную точку в истории с вхождением главы Башкирии в совет директоров нефтяной компании ставить еще рано.
Учитывая характер и переменчивое настроение Рустэма Хамитова, его боязнь потерять доверие своих высоких московских покровителей, не может не вызывать тревогу и судьба республиканского пакета акций «Башнефти». Впрочем, это уже другая история, к которой мы ещё обязательно вернемся.