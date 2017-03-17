Фархад Самедов в «Башнефти» будет лоббировать интересы региона - Интерфакс

Справка. Фархад Самедов родился в 1959 году в Грузинской ССР. Окончил Московский инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева. С 1982 по 1985 год работал в Минпромстрое Азербайджанской ССР, затем перешёл на работу в ЦНИИ строительных конструкций им. В.А. Кучеренко Госстроя СССР. С 1994 по 1998 год был заместителем генерального директора по финансам научно-производственного предприятия «Эксимер», затем первым вице-президентом ОАО «Петротэк-холдинг». В 2003 году занял должность первого заместителя директора по экономике и финансам ЗАО «Каустик», в 2004 году возглавил это предприятие, позже руководил ОАО «Сода». В 2010-2012 годах был советников председателя совета директоров ОАО АНК «Башнефть», затем возглавил департамент нефтехимии компании. С февраля 2015 года — генеральный директор ПАО «Уфаоргсинтез». С января 2015 года -заместитель премьер-министра республики.