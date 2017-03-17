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Фархад Самедов в «Башнефти» будет лоббировать интересы региона - Интерфакс

17 марта 2017, 12:07
Рустэм Хамитов может войти в «Башнефть» в этом году.

Включение в список кандидатов в совет директоров АНК «Башнефть» вице-премьера Башкирии Фархада Самедова преследует цель лоббирования интересов региона при реализации нефтехимических проектов, сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на свой источник в правительстве.

Источник издания отметил, что выбор господина Самедова в члены совета обусловлен "желанием республики отстаивать свои интересы в реализации нефтехимических проектов". Источник отметил, что Самедов имеет хороший опыт в реализации проектов нефтехимии, что сейчас является ключевым для экономики республики.

Как сообщала «Медиакорсеть» , в список кандидатов нового состава совета директоров «Башнефти» вместо действующего члена совета премьера-министра Башкирии Рустэма Марданова была включена кандидатура господина Самедова. Кроме Самедова, в этот список также вошел министр земельных и имущественных отношений Башкирии Евгений Гурьев.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что членом совета директоров «Башнефти» может стать глава Башкирии Рустэм Хамитов. Однако пока его включение в состав совета отложено в связи с планируемыми изменениями в федеральном законодательстве, которые будут регулировать возможность участия руководителя субъекта федерации в управлении хозяйственным обществом.

Справка. Фархад Самедов родился в 1959 году в Грузинской ССР. Окончил Московский инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева. С 1982 по 1985 год работал в Минпромстрое Азербайджанской ССР, затем перешёл на работу в ЦНИИ строительных конструкций им. В.А. Кучеренко Госстроя СССР. С 1994 по 1998 год был заместителем генерального директора по финансам научно-производственного предприятия «Эксимер», затем первым вице-президентом ОАО «Петротэк-холдинг». В 2003 году занял должность первого заместителя директора по экономике и финансам ЗАО «Каустик», в 2004 году возглавил это предприятие, позже руководил ОАО «Сода». В 2010-2012 годах был советников председателя совета директоров ОАО АНК «Башнефть», затем возглавил департамент нефтехимии компании. С февраля 2015 года — генеральный директор ПАО «Уфаоргсинтез». С января 2015 года -заместитель премьер-министра республики.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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