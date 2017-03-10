Глава Башкирии пока не войдет в новый состав совета директоров «Башнефти»

Стали известны имена кандидатов новый состав совета директоров «Башнефти» (входит в Роснефть). Как передает ИА «Rambler News Service» всего в список кандидатов вошли 10 человек, девять из них сейчас являются действующими членами совета директоров компании. В новый список из действующего не вошел только премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов, на его место предложена кандидатура его заместителя Фархада Самедова.
В действующий состав совета директоров входят первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров, вице-президент «Роснефти» по энергетике Андрей Шишкин, руководитель службы безопасности «Роснефти» Олег Феоктистов, вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике «Роснефти» Дидье Касимиро, вице-президент по коммерции и логистике «Роснефти» Отабек Каримов, советник вице-президента по промышленной безопасности, охране труда и экологии «Роснефти» Неринг Кристоф, вице-президент «Роснефти» Артем Пригода, и. о. директора департамента по взаимодействию с органами государственной власти и управления «Роснефти» Елена Завалеева, премьер-министр правительства Республики Башкортостан Рустэм Марданов и заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Евгений Гурьев.
Ранее сообщалось, что в совет директоров «Башнефти» может войти глава Башкирии Рустэм Хамитов. С таким предложением к нему обратился глава «Роснефти» Игорь Сечин. Однако, как видно из сообщения «Башнефти», глава Башкирии не войдет в новый состав.
Как пояснили «Медиакорсети» в пресс-службе главы, пока принято решение не выдвигать кандидатуру господина Хамитова.
- Сейчас рассматриваются изменения в федеральном законодательстве, которые будут регулировать возможность участия руководителя субъекта федерации в участии в управлении хозяйственным обществом. В связи с тем, что ожидаются изменения, пока принято такое решение, - сказал собеседник в пресс-службе.
«Роснефть» завершила сделку по приватизации 50,08 % «Башнефти» 12 октября прошлого года. Сумма сделки составила 329,69 млрд руб. Уже 13 октября «Роснефть» сменила руководство «Башнефти»: главой компании вместо Александра Корсика назначен вице-президент «Роснефти» Андрей Шишкин, также «Башнефть» полностью поменяла состав правления.