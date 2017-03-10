Глава Башкирии пока не войдет в новый состав совета директоров «Башнефти»

Стали известны имена кандидатов новый состав совета директоров «Башнефти» (входит в Роснефть). Как передает ИА «Rambler News Service» всего в список кандидатов вошли 10 человек, девять из них сейчас являются действующими членами совета директоров компании. В новый список из действующего не вошел только премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов, на его место предложена кандидатура его заместителя Фархада Самедова.