Ирек Ялалов рассказал о своих отношениях с Рустэмом Хамитовым

- Мы отстаиваем позицию горожан, - пояснил Ялалов. - Конечно, нам охота побольше денег, побольше финансовых ресурсов, для того, чтобы Уфа с каждым днем становилась все краше и краше. Атмосфера рабочая, дискуссионная, и так, наверное, и должно быть в нормальном здоровом коллективе.