Ирек Ялалов рассказал о своих отношениях с Рустэмом Хамитовым

Posted 12 мая 2017, 05:52
Published 12 мая 2017, 05:52
Modified 25 декабря, 05:39
Updated 25 декабря, 05:39
Слухи о конфронтации с главой региона Ирек Ялалов прокомментировал в ходе прямого эфира в Facebook.
- Рабочие отношения (с Рустэмом Хамитовым - прим.ред.), - сказал Ялалов, отвечая на вопрос одного из пользователей. - Мы работаем в одной команде, более того члены одной партии. Правительство оказывает нам весомую поддержку.
Ялалов подчеркнул, что аналогично у него складываются отношения с вице-премьерами, министрами, отметив, между ними бывают «достаточно жаркие» дискуссии.
- Мы отстаиваем позицию горожан, - пояснил Ялалов. - Конечно, нам охота побольше денег, побольше финансовых ресурсов, для того, чтобы Уфа с каждым днем становилась все краше и краше. Атмосфера рабочая, дискуссионная, и так, наверное, и должно быть в нормальном здоровом коллективе.