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Posted 12 мая 2017, 05:52

Published 12 мая 2017, 05:52

Modified 25 декабря, 05:39

Updated 25 декабря, 05:39

Ирек Ялалов рассказал о своих отношениях с Рустэмом Хамитовым

12 мая 2017, 05:52
Глава администрации Уфы утверждает, что между ним и главой региона нет никакого конфликта. По его словам, с Рустэмом Хамитовым и правительством республики в целом у него складываются нормальные рабочие отношения.

Слухи о конфронтации с главой региона Ирек Ялалов прокомментировал в ходе прямого эфира в Facebook.

- Рабочие отношения (с Рустэмом Хамитовым - прим.ред.), - сказал Ялалов, отвечая на вопрос одного из пользователей. - Мы работаем в одной команде, более того члены одной партии. Правительство оказывает нам весомую поддержку.

Ялалов подчеркнул, что аналогично у него складываются отношения с вице-премьерами, министрами, отметив, между ними бывают «достаточно жаркие» дискуссии.

- Мы отстаиваем позицию горожан, - пояснил Ялалов. - Конечно, нам охота побольше денег, побольше финансовых ресурсов, для того, чтобы Уфа с каждым днем становилась все краше и краше. Атмосфера рабочая, дискуссионная, и так, наверное, и должно быть в нормальном здоровом коллективе.

#Политика#Новости#Уфа#Ирек Ялалов
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