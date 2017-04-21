В Стерлитамаке река Белая вышла на пойму

Уровень воды в реке Белой в Стерлитамаке достиг отметки выхода на пойму, следует из данных Башгидромета.
За сутки воды в реке стало больше на 47 см. Ее уровень достиг 432 см. Как отмечают синоптики, вода начинает выходить на пойму при отметке 420 см.
В других реках вода также продолжает пребывать.
Так, за сутки воды в реке Белой в районе Монумента Дружбы стало больше на 47 см, ее уровень достиг 480 см. На пойму вода начнет выходить при уровне 660 см.
Уровень воды в реке Уфе в микрорайоне Шакша составляет 421 см (+48 см за сутки). До выхода на пойму есть еще 409 см.
Воды в реке Деме за сутки стало больше на 5 см. Ее уровень составляет 454 см. Выход на пойму начнется от уровня 520 см.