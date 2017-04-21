mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Стерлитамаке река Белая вышла на пойму

21 апреля 2017, 14:34
Уровень воды в других реках продолжает расти.

Уровень воды в реке Белой в Стерлитамаке достиг отметки выхода на пойму, следует из данных Башгидромета.

За сутки воды в реке стало больше на 47 см. Ее уровень достиг 432 см. Как отмечают синоптики, вода начинает выходить на пойму при отметке 420 см.

В других реках вода также продолжает пребывать.

Так, за сутки воды в реке Белой в районе Монумента Дружбы стало больше на 47 см, ее уровень достиг 480 см. На пойму вода начнет выходить при уровне 660 см.

Уровень воды в реке Уфе в микрорайоне Шакша составляет 421 см (+48 см за сутки). До выхода на пойму есть еще 409 см.

Воды в реке Деме за сутки стало больше на 5 см. Ее уровень составляет 454 см. Выход на пойму начнется от уровня 520 см.

Материалы по теме
Река Белая в Уфе за сутки поднялась на 37 сантиметров
#Новости#Башкирия#Паводок#Весна в Башкирии#Ольга Корзик#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48