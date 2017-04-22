В Башкирии мужчина убил своего собутыльника стеклянной кружкой

- По версии следствия, ночью 5 марта, в ходе употребления спиртного в доме между 66-летним хозяином дома и его 34-летним знакомым на почве личных неприязненных отношений возникла ссора, в ходе которой, гость нанес хозяину дома несколько ударов руками в область груди, а затем несколько ударов стеклянной кружкой в область головы, - сообщили в пресс-службе СК.