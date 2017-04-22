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В Башкирии мужчина убил своего собутыльника стеклянной кружкой

22 апреля 2017, 12:54
В Белебеевском районе в начале марта этого года 34-летний мужчина убил стеклянной кружкой своего 66-летнего собутыльника. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета по Башкирии.

- По версии следствия, ночью 5 марта, в ходе употребления спиртного в доме между 66-летним хозяином дома и его 34-летним знакомым на почве личных неприязненных отношений возникла ссора, в ходе которой, гость нанес хозяину дома несколько ударов руками в область груди, а затем несколько ударов стеклянной кружкой в область головы, - сообщили в пресс-службе СК.

7 марта мужчина от полученных травм скончался в районной больнице.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

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