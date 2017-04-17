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Житель Башкирии получит полмиллиона рублей за подозрение в убийстве

17 апреля 2017, 11:50
Мужчину более года держали под стражей.

За незаконное уголовное преследование суд Сибая взыскал с министерства финансов России в пользу местного жителя компенсацию морального вреда, сообщили в пресс-службе Верховного суда Башкирии.

Мужчину обвиняли в совершении убийства и в покушении на убийство двух лиц. Его больше года держали под стражей. По итогам рассмотрения уголовного дела его оправдали, так как суд установил, что местный житель причинил вред в состоянии необходимой обороны.

Житель Сибая должен получить выплату моральной компенсации в размере 500 тысяч рублей. Решение суда в законную силу пока не вступило.

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