В Башкирии в шахте произошёл взрыв, есть жертвы

В башкирском городе Сибай в шахте произошёл взрыв. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, два взрывника пострадали в ходе работ в шахте на медном руднике.
По предварительной версии, в 9:50 по местному времени во время закладки заряда произошло преждевременное срабатывание детонатора. На данный момент известно об одном погибшем работнике, второй в тяжёлом состоянии доставлен в больницу.
- Предварительно, взрыв аммония на ООО "Башкирская медь" на глубине 509 метров. Пострадали два человека, один из них погиб", — сказал собеседник РИА Новости.
Обстоятельства ЧП выясняются.