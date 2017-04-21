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В Башкирии в шахте произошёл взрыв, есть жертвы

21 апреля 2017, 12:50
В шахте на юго-востоке Башкирии при взрывных работах погиб человек.

В башкирском городе Сибай в шахте произошёл взрыв. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, два взрывника пострадали в ходе работ в шахте на медном руднике.

По предварительной версии, в 9:50 по местному времени во время закладки заряда произошло преждевременное срабатывание детонатора. На данный момент известно об одном погибшем работнике, второй в тяжёлом состоянии доставлен в больницу.

- Предварительно, взрыв аммония на ООО "Башкирская медь" на глубине 509 метров. Пострадали два человека, один из них погиб", — сказал собеседник РИА Новости.

Обстоятельства ЧП выясняются.

#Новости#Взрыв#МЧС#Константин Климов#Происшествия
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