Прокуратура и власть в Башкирии: есть ли договоренности?

Я не хочу сказать, что работники прокуратуры совершенно бездушные люди. Но сформировалась та система, которая реагирует только на команды сверху, где отсутствуют должные коммуникации с обществом. Парадокс заключатся в том, что зачастую прокуратура направляет значительно большие усилия на борьбу с общественными активистами, которые правомерно требуют исполнения российских законов, чем если бы своевременно приняла меры прокурорского реагирования. А самое главное – указанная ситуация формирует негативное мнение о прокуратуре, как об "отписочном" органе власти, не желающим без команды сверху защищать интересы наших граждан. Самое худшее в том, что в этом есть и доля истины. Я конечно понимаю, что далеко не все жалобы обоснованы и ряд из них - просто личные разборки. Но те обращения, которые явно свидетельствуют о нарушениях прав граждан, серьезных нарушениях наших законов, должны рассматриваться в первоочередном порядке и самым тщательным образом. И тогда количество нарушений закона будет значительно меньше, так как чиновники будут знать о неотвратимости наказания.