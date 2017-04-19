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Хайдар Валеев и Марина Долматова останутся у руля выборов в Башкирии

19 апреля 2017, 15:46
Соответствующие рекомендации дала Центральная избирательная комиссия России.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России определила кандидатуры для назначения членами центризбиркома Башкирии, сообщает Башинформ.

ЦИК России рекомендовал главе республики Рустэму Хамитову назначить членом ЦИК Башкирии нового состава нынешнего председателя — Хайдара Валеева, а Государственному Собранию — Марину Долматову, секретаря комиссии действующего состава.

Напомним, что сейчас в регионе формируется новый состав Центризбиркома в связи с тем, что у прежнего в июне истекает срок полномочий. В ЦИК нового состава войдут 12 членом с правом решающего голоса. Половину состава ЦИКа должно назначить Госсобрание, а другую – глава республики. При этом как Госсобрание, так и глава региона должны назначить не менее одного члена избирательной комиссии на основе поступивших предложений ЦИК России.

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#Новости#Башкирия#ЦИК#Ольга Корзик#Политика
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