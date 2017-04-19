Борис Титов: У нас больше риска, чем у омбудсмена по правам человека

- Когда на кону стоит - сидеть или не сидеть, это серьезная история. Кроме этого, постоянные конфликты межкорпоративные, отношения с силовиками, которые мы часто задеваем, их честь мундира и материальные интересы. У них есть серьезные возможности в руках для того, чтобы отомстить уполномоченному. Но пока удается таких ситуаций избегать. У нас было несколько случаев попыток вызвать на допросы уполномоченных. Но не было попыток возбуждать уголовные дела или сажать, - рассказал Борис Титов журналистам «Новых известий».